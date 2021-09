Kiel

Während die politische Zukunft von Armin Laschet weiterhin ungewiss ist, hält einer nach wie vor zu ihm: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident und CDU-Chef Daniel Günther betont, dass die CDU nur mit ihrem Kanzlerkandidaten in Koalitionsverhandlungen gehen könne. Gleichwohl befinde sich die Partei in einer dramatischen Lage.

Herr Günther, Sie fordern eine Personaldebatte in der Union – aber erst, wenn die Jamaika-Verhandlungen im Bund scheitern. Warum nicht schon jetzt?

Daniel Günther: Ich fordere gar keine Personaldebatte. Aber natürlich müssen wir das schlechte Wahlergebnis aufarbeiten, und trotzdem geht es jetzt erst einmal um Deutschland. Das heißt, es muss eine Regierung gebildet werden, und dafür müssen wir als Union handlungsfähig sein und mit unserem Spitzenkandidaten Armin Laschet für solche Gespräche zur Verfügung stehen. Die CDU hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass wir auch in schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen. Es ist wichtig, dass wir diesem Grundprinzip weiter gerecht werden.

Klarheit wäre doch nicht nur in der Opposition nötig.

Wir haben Klarheit. Wir haben handelnde Personen und Menschen, die in Verantwortung sind und die Wahlkampf gemacht haben. Von daher ist es absolut richtig, in diesen beiden Stufen vorzugehen.

Sollte Armin Laschet auf seinen Kanzleranspruch verzichten?

Es ist ein schlechtes Wahlergebnis, von daher leiten sich daraus überhaupt keine Ansprüche ab, sondern es geht darum, für eine Regierungsbildung gesprächsbereit zu sein.

Gerade CDU-Leute berichten, dass Laschet ein Wählerschreck gewesen sei. Was hat er falsch gemacht?

Die Leute sind nicht scharenweise zu uns gekommen und haben gesagt, wegen Armin Laschet wähle ich CDU. Das muss man sicherlich bei der Aufarbeitung des Wahlergebnisses besprechen.

Stimmen Sie selbst auch in den Chor der Laschet-Kritiker ein?

Ich bin kein Laschet-Kritiker, sondern ich habe ihn immer zu allen Zeitpunkten unterstützt. Es ist wichtig, dass eine Partei geschlossen in Wahlkämpfe zieht. Hierin liegt auch eine Ursache für das nicht so tolle Ergebnis. Wir werden nicht immer als Partei wahrgenommen, in der alle an einem Strang ziehen.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hört aus Unionskreisen, dass Markus Söder über Jamaika verhandeln und gegebenenfalls Kanzler werden soll. Ist das eine gute Idee?

Es macht keinen Sinn, solche Diskussionen zu führen. Wir haben einen Bundesvorsitzenden, wir haben einen Kanzlerkandidaten. Deswegen können solche Verhandlungen auch nur von ihm geführt werden.

Koalitionsverhandlungen gibt es also nur mit Armin Laschet?

Genau.

Sie hatten am Montagabend eine Krisensitzung in Ihrem Landesvorstand. Wie stark war die Kritik an Ihrer eigenen Führung?

Ich rede nicht über das, was in nichtöffentlichen Sitzungen besprochen wird. Aber alle in der Union eint die Sicht, dass wir eine Bundestagswahl hatten, aus der sich keine Rückschlüsse auf die Landespolitik ziehen lassen.

Welche Rolle wollen Sie aus dieser Position bei der Parteierneuerung spielen?

Wir helfen aus Schleswig-Holstein mit, wo wir können. Es wird allgemein beachtet, welche Rolle wir als relativ kleiner Landesverband auf Bundesebene in den vergangenen Jahren eingenommen haben – mit Karin Prien im Zukunftsteam von Armin Laschet, mit Johann Wadephul als stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, mit Philipp Murmann als Bundesschatzmeister und mit mir selbst als Landesvorsitzenden. Diese Rolle werden wir weiterspielen.

Haben Sie Ambitionen, sich in Berlin stärker einzumischen?

Noch stärker muss ich mich nicht einmischen. Jeder weiß, dass mein Platz in Kiel ist. Außer der Einflussnahme und der Interessenvertretung der schleswig-holsteinischen CDU gibt es keinerlei Ambitionen in diese Richtung.

Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass die Union zerbricht?

Die Situation ist aus meiner Sicht dramatisch. Eine CDU, die weniger als 25 Prozent holt, hat selbstverständlich Reformbedarf. Wenn wir dauerhaft Volkspartei bleiben wollen, dann heißt das definitiv Erneuerung: wichtige Themen zu besetzen und als Union wieder erkennbarer zu werden. Es muss jedem klar sein, dass dieser Prozess jetzt eine extrem wichtige Bedeutung hat.

Im Osten hat die Union vor allem an die AfD verloren. Von dort kommt der Ruf, dass die CDU konservativer werden muss.

Wir müssen in der Mitte verortet bleiben. Dann gewinnen wir wieder die Herzen der Menschen. Genau mit diesem Weg wird man auch die AfD wieder kleinbekommen.