Nach Ansicht des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, läuft Wahlkampf bislang noch nicht gut. „Momentan ist der Zuspruch für die Union nicht so, wie wir uns das vorstellen. Um es klar zu sagen: Wir werden unseren eigenen Ansprüchen derzeit nicht gerecht“, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“.

Der Anspruch der Union müsse es sein, mindestens 30 Prozent bei der Bundestagswahl zu erreichen. „Wir haben noch nicht das Bewusstsein vermitteln können, dass diese Bundestagswahl ganz große Bedeutung hat.“ Der Wahlkampf konzentriere sich bislang auf kleine Fehler der Spitzenkandidaten. „Das überzeugt niemanden.“ Günther sprach sich auch klar dagegen aus, Kanzlerkandidat Armin Laschet noch gegen CSU-Chef Markus Söder auszutauschen.

Zu den Einschränkungen der Grundrechte wegen der Corona-Pandemie sagte Günther: „Grundrechte sind nicht verhandelbar und gelten in Deutschland. Es gab eine Phase in der Pandemie, in der der Lebens- und Gesundheitsschutz im Mittelpunkt stehen mussten. Je mehr Menschen aber geimpft sind, desto wichtiger ist die Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen.“ Je höher die Impfquote sei, desto deutlicher werde, dass man über den Berg sei und Beschränkungen zurücknehmen müsse.

Günther: Einen Lockdown wird es definitiv nicht mehr geben

In Schleswig-Holstein habe man eine Impfquote von 60 Prozent. „Wir brauchen noch 10 bis 15 Prozent. Dann ist nichts mehr zu befürchten. Dann werden wir die letzten Einschränkungen zurückführen. Damit meine ich, in bestimmten Bereichen Masken zu tragen und eine Testpflicht für Ungeimpfte vorzuschreiben. Das alles gilt nur noch für einen überschaubaren Zeitraum.“

Bei geimpften Menschen seien Einschränkungen ohnehin nicht mehr gerechtfertigt. „Klar ist: Einen Lockdown wird es definitiv nicht mehr geben.“

Nord-FDP mit Kubicki optimistisch für Bundestagswahl

Die FDP in Schleswig-Holstein ist mit Zuversicht in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes gestartet. Die Liberalen hätten noch nie sieben Wochen vor einer Wahl in Umfragen so stabil bei zwölf Prozent gelegen, sagte Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur in Kiel am Rande der Veranstaltung vor gut 200 Teilnehmern. Dies mache ihn hoffnungsfroh, zur Wahl 15 Prozent zu erreichen und so stark zu werden, dass ohne die FDP keine Regierung gebildet werden könne.

Bundestagsvizepräsident Kubicki warf der Bundesregierung vor, sie könne nach 18 Monaten Corona-Pandemie nicht sagen, wie das Land zur Normalität zurückkehren soll. „Geimpfte müssen vor Ungeimpften keine Angst haben.“ Besorgniserregend sei der Zustand der Digitalisierung. Wenn Deutschland hier „nicht in die Hufe kommt“, werde es abgehängt. Beim Klimaschutz seien Innovationen entscheidend, nicht Verbote.

Garg: Ausgangslage noch nie so gut gewesen

FDP-Landeschef Heiner Garg sagte zur Bundestagswahl, die Ausgangslage für die Liberalen sei bundesweit noch nie so gut gewesen. Sie könnten ein exzellentes Bundestagswahlergebnis holen, auch als Grundlage für ein Top-Ergebnis bei der Landtagswahl im Mai 2022. „Ich bin ausgesprochen entspannt“, sagte Landtagsfraktionschef Christopher Vogt im Blick auf die Bundestagswahl. Etwas müsse die Partei noch zulegen, um sicher in der Regierung dabei zu sein.

Von RND/dpa