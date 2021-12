Günther zu 2G: „Uns ist ein bundesweit einheitliches Vorgehen wichtig“

Kiel

Die vierte Welle muss gebrochen werden – vor allem mit Impfungen, aber auch mit schärferen Corona-Regeln: Das ist die zentrale Botschaft, die die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag in die gesamte Rebublik sandte. Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten ab 11 Uhr in einer Videoschalte zusammengesessen und sich am Ende unter anderem auf 2G im Einzelhandel, auf verschärfte Bedingungen für Discos und Clubs, aber auch auf reduzierte Zuschauerzahlen bei Sport- und Großveranstaltungen geeinigt – sowie auf Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte.

Selbst wenn der Norden am Donnerstag mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 152,3 deutlich unterm Bundesdurchschnitt (439,2) lag und meilenweit von Hotspots wie Sachsen (1180,1) entfernt: Ein Großteil der Maßnahmen soll auch hierzulande umgesetzt werden.

Ministerpräsident Daniel Günther zu 2G im Einzelhandel: „Einheitliches Vorgehen wichtig“

„Uns ist ein bundesweit einheitliches Vorgehen wichtig“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Abend im Kieler Landeshaus. Wie angekündigt soll ab Sonnabend im Einzelhandel 2G gelten. Noch am Morgen hatte die Landesregierung den Rat ihres Expertengremiums konsultiert und war dort allenfalls auf mäßige Zustimmung gestoßen. Der Einzelhandel sei weiterhin kein Pandemietreiber. „Man kann aber auch nicht sagen, man macht als einziges Land nicht 2G“, argumentierte Günther – zumal sich auch Hamburg längst auf 2G im Handel festgelegt habe.

2G im Einzelhandel grenze in Schleswig-Holstein rund 380 000 Menschen aus. 2,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger könnten also weiterhin shoppen gehen, weil sie entweder bereits vollständig geimpft oder genesen oder weil sie jünger als 18 Jahre und somit von der Regelung ausgenommen seien. „Es geht nicht darum, den Einzelhandel zu beschränken, sondern Ungeimpfte daran zu hindern, Infektionen zu verbreiten“, sagte Günther.

Ausgenommen von der Regelung sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Welche das sind? Günter machte dazu konkrete Angaben: Es seien Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Geschäfte für medizinische Hilfsmittel und Produkte, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Zeitungsverkaufsstellen, Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkte, Blumengeschäfte und Ausgabestellen der Tafeln.

Bundesweit soll eine 2G-plus-Regelung in Clubs und Discos eingeführt werden. In Schleswig-Holstein gelte das allerdings erst ab dem 15. Dezember, sagte Günther. Eine solche Regelung werde man Mitte Dezember auch für Beherbergungsbetriebe einführen: Das negative Testergebnis sei bei Anreise vorzulegen, es dürfe nicht älter als 24 Stunden sein.

Sportvereine müssen künftig vor weniger Fans spielen. Bei Veranstaltungen werde die Teilnehmerzahl begrenzt, kündigte der Regierungschef an. „Wir haben uns auf 50 Prozent verständigt“, sagte Günther. Bei Holstein Kiel und dem THW Kiel dürfen demnach nicht mehr so viele Fans wie bislang ins Stadion oder in die Arena. Zugang haben nur Geimpfte und Genesene (2G) mit medizinischer Maske. Möglich ist als Verschärfung laut Bund-Länder-Beschluss, dass zudem noch ein aktueller Coronatest nachgewiesen werden muss.

Für Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein gebe es bereits ein Regelwerk, das weiter greifen solle, so Günther. Ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum sei angesichts der aktuellen Corona-Zahlen nicht vorgesehen.

Opposition im Landtag begrüßt Einschränkungen

Serpil Midyatli (SPD), Oppositionsführerin im Landtag, bezeichnete die strengen Einschränkungen für Ungeimpfte als notwendig. „Menschen, die sich bislang noch nicht impfen haben lassen, machen einen Großteil der Infektionen und schweren Fälle aus“, sagte sie. „In diesem Zusammenhang ist es konsequent, die 2G-Regeln bundesweit inzidenzunabhängig auf den Einzelhandel auszuweiten. Positiv sehe ich auch, dass die Landesregierung endlich eingesehen hat, dass im schleswig-holsteinischen Einzelhandel keine anderen Regeln gelten können als in den anderen norddeutschen Ländern – sonst könnte es zu infektionsverbreitendem Einkaufstourismus kommen.“

Auch FDP-Fraktionschef Christopher Vogt äußerte sich zufrieden. „Es war unser erklärter Wille, dass es keinen bundesweiten Lockdown für alle Bürgerinnen und Bürger geben wird.“ Er sehe in Schleswig- Holstein derzeit keine Notwendigkeit dafür, Kitas, Schulen und Hochschulen sowie Hotels, Gastronomie und Freizeitangebote für alle Menschen zu schließen. „Die Experten bestätigen unsere Haltung, und es ist eine gute Nachricht, dass sich dies durchgesetzt hat.“