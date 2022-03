Kiel

Schon aus der Ferne ist auf dem Landtag die ukrainische Flagge zu sehen, drinnen hat Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) die Abgeordneten zur Schweigeminute gebeten. Die meisten tragen zum Auftakt der Plenartagung an diesem Mittwochmorgen eine auffallend gemusterte FFP2-Maske mit Friedenstauben vor blaugelben Hintergrund. Die Landtagsverwaltung hatte kurzfristig ein kleines Kontingent geordert und es den Fraktionen gegen eine Spende abgegeben. Sämtliche Erlöse fließen an den Verein „Deutschland Hilft – Nothilfe Ukraine“.

„Schleswig-Holstein hält zusammen“, sagt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). „Unsere humanitäre Hilfe wird nicht am Geld scheitern, und sie wird auch nicht an den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern scheitern. Die packen auch jetzt wieder mit an, die spenden, die machen, die tun, obwohl uns allen zwei Jahre Pandemie in den Knochen stecken.“ Gut einen Monat nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine nimmt Günther in einer Regierungserklärung Stellung zu den Auswirkungen auf den Norden. So viel sei schon jetzt klar: In vielen Bereichen müsse das Land umsteuern.

Günther: Derzeit keine akute Cyber-Gefährdung

Die größte Herausforderung sei derzeit, die Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Jedes ukrainische Schulkind solle eine hiesige Schule besuchen können. „Das ist ein ganz wichtiger stabilisierender Faktor für die Kinderseele.“ Darüber hinaus arbeite seine Landesregierung daran, unkompliziert die Betreuung in Kitas sicherzustellen, indem zumindest zeitweise die Gruppen vergrößert werden. Ein Hauptaugenmerk legt Günther aber auf die veränderte Sicherheitslage. „Vermeintliche Gewissheiten haben sich als falsch erwiesen. Darauf müssen wir reagieren.“, sagt er. Schleswig-Holstein habe unter anderem den schnellen Aufbau eines Katastrophenschutzlagers freigemacht. Gemeinsam mit dem THW werde ein Lage- und Krisenzentrum errichtet. Und auch wenn eine akute Gefährdung „derzeit nicht erkennbar“ sei, habe man alle relevanten Akteure inner- und außerhalb der Landesverwaltung auf mögliche Cyberangriffe sensibilisiert.

Schleswig-Holstein könnte vom Investitionspaket des Bundes profitieren

Günther weist darauf hin, dass Schleswig-Holsteins Werften- und Rüstungsindustrie vom geplanten 100-Milliarden-Euro-Investitionspaket des Bundes enorm profitieren könnten. Er bezeichnet es sogar als Chance. Unter anderen gehe es um zwei weitere U-Boote sowie die vorzeitige Beschaffung von Fregatten. Die Marine benötige außerdem weitere Korvetten und moderne Seefernaufklärer. „Eine ertüchtigte Bundeswehr führt zu mehr Sicherheit, nicht zu weniger.“ Günther lobt die Unterstützung des Bundes für ein geplantes Terminal für Flüssiggas (LNG) in Brunsbüttel. Mit Wasserstoff und grünen Batterien werde die Abhängigkeit von fossilem Brennstoff reduziert und die Mobilitätswende beschleunigt.

Midyatli (SPD): Land war auf Flüchtlinge nicht optimal eingestellt

Die Opposition hält sich trotz der näher rückenden Landtagswahl mit Kritik zurück. SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli sagt zwar, dass die Landesregierung auf die Aufnahme der Flüchtlinge nicht optimal eingestellt gewesen sei. Als Vorwurf wolle sie das allerdings nicht verstanden wissen. „Eine so schnelle Eskalation war nicht vorherzusehen.“ Im Übrigen fordert sie Günther auf, die erneuerbaren Energien schneller und stärker auszubauen, als es bisher der Fall war. Gas aus Katar statt aus Russland? Das sei allenfalls eine Übergangslösung.

CDU-Fraktionschef Tobias Koch und sein FDP-Kollege Christopher Vogt mahnen, dass angesichts drohender Engpässe bei der Energieversorgung auch Renaissance der Atomkraft kein Tabu mehr sein dürfe. Das aber kommt zumindest für die Grünen nicht in Frage. Fraktionschefin Eka von Kalben widersetzt sich diesem Ansinnen energisch – zumal es die Betreiber selbst gewesen seien, die die Diskussion aus finanziellen Erwägungen im Keim erstickt hätten. Zudem spreche ein weiterer triftiger Grund dagegen, und der werde oft verschwiegen: Das benötigte Uran komme auch aus Russland.