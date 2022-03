Kiel

Im Gegensatz zu ihren Kollegen vom Gault Millau gehen die Restauranttester des Guide Michelin bei ihren Bewertungen mit viel Bedacht vor. Und da die ein bis drei Sterne, die der weltweit bekannteste Restaurantführer vergibt, ohnehin auf die kulinarische Oberliga zielen, tut sich in der Riege der ausgezeichneten Restaurants bei der jährlichen Präsentation oft relativ wenig.

Vor diesem Hintergrund ist die Nachricht, dass Schleswig-Holstein ein neues Sternerestaurant hat, durchaus bemerkenswert. Bei der Vorstellung seiner aktuellen Wertungen in Hamburg zeichnete der Guide Michelin „Das Grace“ in Flensburg am Mittwoch als einziges Restaurant im nördlichsten Bundesland neu mit einem Michelin-Stern aus.

Sein Küchenchef Quirin Brundobler, zuvor schon lange Jahre in der Sylter Sternegastronomie tätig, war bereits von anderen Restaurantführern wie dem Gault Millau und dem Gusto mit vergleichbaren Wertungen bedacht worden.

Guide Michelin 2022: Erster echter Kieler Stern für „Ahlmanns“-Küchenchef Arne Linke

In gewisser Weise darf man in diesem Jahr aber auch Arne Linke, dem Küchenchef des „Ahlmanns“ im Kieler Kaufmann, zu seinem ersten Stern in der Landeshauptstadt gratulieren. Zwar war das „Ahlmanns“ auch im vergangenen Jahr weiter als Ein-Sterne-Restaurant geführt worden. Doch Linke hatte sein Können wegen des Lockdowns zum Zeitpunkt der Wertung noch gar nicht unter Beweis stellen können.

Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein nun zehn Lokale mit einem Michelin-Stern. Die weiteren sind: das Lübecker Restaurant „Wullenwever“, das Restaurant „Alt Wyk“ in Wyk auf Föhr, das „Ahlmanns“ in Kiel, die Sylter Häuser „Kai3“ in Hörnum und „Bodendorf’s“ in Tinnum, das „Restaurant 1797“ in Panker, das Restaurant „Diva“ in Scharbeutz und die „Orangerie“ sowie das „Balthazar“ in Timmendorfer Strand.

Weiterhin wartet der Norden mit drei Zwei-Sterne-Restaurants auf: der „Meierei Dirk Luther“ in Glücksburg bei Flensburg, dem „Söl’ring Hof“ in Rantum auf Sylt und dem „Courtier“ in Wangels im Kreis Ostholstein.

Wer auf Drei-Sterne-Niveau essen möchte, muss nach Hamburg fahren, wo Kevin Fehlings Restaurant „The Table“ erneut als eines von insgesamt neun Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland bestätigt wurde. Überdies ist in der Hansestadt dem bislang mit einem Stern ausgezeichneten Restaurant „100/200 Kitchen“ der Sprung in die Zwei-Sterne-Küche geglückt. Außerdem haben sich dort das „Jellyfish“ und das „Zeik“ einen Stern erkocht.

Eine nicht so prestigeträchtige, aber doch sehr ehrenwerte Auszeichnung, die der Guide Michelin unterhalb der Sterneebene vergibt, ist der sogenannte „Bib Gourmand“ für sorgfältig zubereitete und zugleich preiswerte Mahlzeiten. Hier kommen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr zwei neue Adressen hinzu: das Schliehuus 54 in Sieseby sowie das Melkhus auf Gut Immenhof in Malente.

Insgesamt führt der Guide Michelin 2022 in Deutschland 327 Gourmet-Restaurants auf – darunter neun Drei-Sterne-Restaurants und 46 Zwei-Sterne-Lokale. Der Restaurantführer des Reifenherstellers kommt am 14. März in den Handel. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen.