Gute Noten für Schleswig-Holstein als Gründungsland

Kiel

Die Corona-Krise hat den Aufschwung der Gründerszene in Schleswig-Holstein nicht ausgebremst. „Für alle, deren Geschäftsideen davon leben, dass Menschen in Gruppen zusammenkommen, war die Pandemiezeit natürlich sehr schwierig. Zugleich hat sie Gründer, die digitale Lösungen für Hürden, die Corona geschaffen hat, entwickelt haben, weit nach vorne gebracht“, sagt Anke Rasmus, die das Zentrum für Entrepreneurship an der Christian-Albrechts-Universität leitet und dem Netzwerk Start-up Schleswig-Holstein vorsteht. Im Hochschulkontext sei keineswegs zu sehen, dass die Zahl der Gründungsideen eingebrochen sei.

Laut dem jüngsten Deutschen Start-up-Monitor bewegt sich das Geschäftsklima bei innovativen Unternehmen, die nicht älter als zehn Jahre sind, bundesweit wieder auf Vorkrisen-Niveau: 44 Prozent der Gründerinnen und Gründer bewerten ihre aktuelle Lage als gut. Zugleich fühlt sich noch gut die Hälfte der befragten 2013 Start-ups durch die Corona-Krise beeinträchtigt. 72 Prozent erwarten aber eine günstige Entwicklung.

Land wird immer attraktiver für Start-ups

Kiel wird als Region aufgeführt, die sich positiv als Standort für innovative Unternehmen entwickelt. 75,9 Prozent der Start-ups aus Schleswig-Holstein beurteilten das Gründungsökosystem im Land sehr gut oder gut. Dass der Norden für Start-ups attraktiver wird, verdeutlicht auch der jüngste KfW-Gründungsmonitor: Im Länderranking hat sich Schleswig-Holstein mit 120 Gründungen je 10 000 Erwerbsfähige von Rang zehn auf drei hochgearbeitet.

Die Zahl der Beschäftigten bei deutschen Start-ups liegt im Schnitt mit 18 um 4 Stellen höher als im Vorjahr und viele Firmen wollen ihr Personal ausbauen. „Die Szene entwickelt sich zu einem wichtigen Arbeitgeber“, sagte Prof. Tobias Kollmann von der Universität Duisburg-Essen, der den Start-up-Monitor vorstellte. Ein Tech-Visum wäre aus seiner Sicht notwendig, um erfolgreich im globalen Wettbewerb um Fachkräfte mitzuspielen.

Gründer aus dem Norden wollen Personal aufbauen

„Ich nehme wahr, dass ständig neue Mitarbeiter gesucht werden“, sagt auch Rasmus. Die Pandemie habe die Wahrnehmung von ortsunabhängigem Arbeiten verändert. „Das eröffnet neue Perspektiven, Talente zu finden, die nicht in Schleswig-Holstein sitzen, aber ihre Stärken in unseren Wirtschaftskreislauf einbringen.“

Beim Kieler Unternehmen Hanko, das eine Lösung für passwortlose Authentifizierung für Banken und Unternehmen entwickelt hat, ist das Team seit der Gründung im Jahr 2018 von drei auf zwölf Personen gewachsen. „Wir haben während der Pandemie das erste Mal Personal eingestellt, das nicht in Kiel sitzt, sondern ,fully remote’ bei uns arbeitet“, sagt Felix Magedanz. Ein Beispiel sei ein Entwickler aus Portugal. Zwar ließen sich Hochschulabsolventen vor Ort gut rekrutieren, wenn es um Tech-Mitarbeiter mit Berufserfahrung gehe, sei das schon schwieriger. „Wir stellen auch im Moment ein. Wir suchen Verstärkung im Marketing und einen Frontend-Developer.“

Durch Corona habe sich zwar der Start zwei großer Projekte verschoben. „Grundsätzlich hilft uns aber das Wachstum und die gestiegene Wichtigkeit der Digitalisierung“, so Magedanz.

Anke Rasmus vom Zentrum für Entrepreneurship (kurz: ZfE) an der Kieler Universität unterstützt Studierende bei ihrer Unternehmensgründung. Quelle: Uwe Paesler

Treiber innovativer Gründungen sind der Studie zufolge vor allem Hochschulen. „85 Prozent der Gründerinnen und Gründer haben einen akademischen Abschluss. Um dieses Potenzial auch zukünftig zu heben, ist es wichtig, dass unternehmerisches Denken und Handeln verlässliche Bestandteile der Ausbildung werden“, sagt Rasmus. An allen großen Hochschulen in Schleswig-Holstein gebe es bereits Lehrveranstaltungen zu Entrepreneurship und Gründungsberatung. „Mit der Einführung eines Gründungssemesters in der aktuellen Novelle des Hochschulgesetzes werden die richtigen Weichen für noch mehr hochschulnahe Gründungen gestellt.“ Hier schlummere noch viel Potenzial.