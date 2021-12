Kiel

Was geschieht mit den Spenden, die bei der Adventsaktion von KN hilft gesammelt werden. In diesem Jahr wird der Erlös der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft zur Verfügung gestellt, die im Umgang mit Spenden auf Transparenz setzt. Einnahmen und Ausgaben der Organisation kann jeder in ihrer Jahresbilanz einsehen. Ein transparenter Umgang sei Grundlage der Arbeit des auf Spenden angewiesenen Vereins, sagt der Vorsitzende, Prof. Frank Gieseler: „Unsere Grundeinstellung ist, dass wir für die Menschen da sind. Das heißt auch, dass die Menschen sehen können, was wir für sie tun.“

Daher hat sich die Krebsgesellschaft auch der Initiative Transparente Zivilgesellschaft von Transparency International Deutschland angeschlossen. Für jedermann einsehbar ist so nicht nur die Bilanz, sondern auch die Organisationsstruktur und die Satzung.

Nur ein kleiner Teil der Ausgaben fällt für die Verwaltung der Krebsgesellschaft an. Ein Großteil fließt in die verschiedenen Projekte, mit denen an Krebs Erkrankte wie auch ihre Angehörigen unterstützt werden. Dass für die Administration nicht mehr Geld aufgewendet werden muss, sei auch den vielen Ehrenamtlichen zu verdanken, so Gieseler. Und die stellvertretende Vorsitzende der Krebsgesellschaft, Dr. Katharina Kähler, ergänzt, die Angebote seien dadurch sehr persönlich und authentisch.

Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft gibt es seit 68 Jahren

Für die Menschen setzt sich die Krebsgesellschaft schon seit 68 Jahren ein, wobei sich der Fokus der Arbeit im Laufe der Jahrzehnte durchaus verändert hat. 1953 wurde der Verein als „Schleswig-Holsteinischer Landesausschuss für Krebsbekämpfung und Krebsforschung“ aus den Reihen der Universitätsmedizin gegründet.

Seit damals bestehe der Vorstand der Fachgesellschaft bewusst aus Fachleuten, erklärt Gieseler. Er selbst ist am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck tätig, arbeitet an der Klinik für Hämatologie und Onkologie als Leiter der experimentellen Onkologie und Palliativmedizin. Seine Stellvertreterin Kähler ist ebenfalls am UKSH tätig: In Kiel leitet die Dermatoonkologin das Hautkrebszentrum der Klinik.

So können Sie spenden Die Kieler Nachrichten und die Segeberger Zeitung rufen ihre Leserinnen und Leser wieder zur großen Spendenaktion auf. 2021 gehen die Einnahmen an die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft. Ein Spendenkonto bei der Förde Sparkasse ist eingerichtet. Unter dem Stichwort „Gutes tun im Advent“ können Sie spenden auf das Konto DE05 2105 0170 1400 2620 00. Alternativ können Sie hier direkt über Paypal spenden.

In den Anfangszeiten habe der Fokus der Krebsgesellschaft auf Medizin und Forschung gelegen, so Gieseler. „Das waren durchaus innovative Ansätze. In den 1960er-Jahren wurde die erste Knochenmarkspende in Schleswig-Holstein auch durch die Unterstützung der Krebsgesellschaft möglich.“

Im Laufe der Jahre rückten aber immer mehr die Betroffenen in den Fokus. 1987 förderte die Gesellschaft etwa psychosoziale Nachsorge, 1999 half sie bei der Ausstattung für Palliativstationen in Eutin und Kiel. In den 2000ern eröffneten die Krebsberatungsstellen. In all den Jahren habe die Krebsgesellschaft mit ihrer Arbeit dazu beigetragen, dass Krebs kein Tabuthema mehr sei, sagt Kähler. „Inzwischen ist es selbstverständlich, aber das war nicht immer so.“

Frank Gieseler: „Nicht die Krankheit, sondern der Mensch steht im Fokus“

Verändert hat sich auch die Ausrichtung der Angebote. Es brauche nicht mehr die Selbsthilfegruppe für Lungenkrebs, sondern für junge Mütter, erklärt Gieseler. „Nicht die Krankheit, sondern der Mensch steht im Fokus.“

Zwar wird noch immer Krebsforschung von der Krebsgesellschaft gefördert, vor allem aber steht sie den Krebspatientinnen und -patienten wie ihren Angehörigen zur Seite. So holten sich etwa im vergangenen Jahr rund 2000 Patientinnen und Patienten allein von den sechs Krebsberatungsstellen im Land Rat.

Doch der Verein blickt bereits in die Zukunft. So wird aktuell neben den Präsenzangeboten ein digitales Selbsthilfeangebot entwickelt, um die Menschen im Flächenland Schleswig-Holstein besser erreichen zu können.