Kiel

„Ich bin sprachlos.“ Als Irene Johns den sechsstelligen Betrag sieht, weiß die Vorsitzende des schleswig-holsteinischen Kinderschutzbundes zunächst nicht, was sie sagen soll. „Das haut mich gerade etwas um.“ 152.915,30 Euro sind bei der Spendenaktion „ Gutes tun im Advent“ des Vereins „KN hilft“ zusammengekommen. Maßgeblichen Anteil an der Summe haben die Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung.

Erst langsam findet Johns ihre Worte wieder. „Damit können wir unsere Hilfe für Kinder und Jugendliche weiter verstärken.“ Ihr Dank richtet sich an die mehr als 1300 Spender. „Es ist toll, dass so viele Menschen Kindern helfen wollen und so viel getan haben, uns in unserer Arbeit zu unterstützen.“

Beeindruckt zeigt sich auch Svenja Nefen. „Es ist einfach unglaublich, dass wir diese Rekordsumme spenden dürfen. Gerade in Ausnahmezeiten wie diesen ist es sehr besonders, dass so viele Menschen zusammenstehen und helfen“, sagt die Kassenwartin vom Verein „KN hilft“ und Sales-Leiterin der Kieler Nachrichten. „Es ist so wichtig, denen zur Seite zu stehen, die Unterstützung benötigen – gerade Kinder sind abhängig davon, gesehen und gehört zu werden, denn sie können am wenigsten für ihre Situationen.“

Irene Johns hat schon konkrete Vorstellungen, wie die 152.915,30 Euro, von denen rund 8000 Euro aus der XXL-Kalenderaktion des Edeka-Marktes Sven Fiedler stammen, eingesetzt werden können.

Durch die Spenden soll in mehr Personal investiert werden, aber das Geld soll auch direkt den Kindern zugutekommen, indem benötigte Kleidung oder Spiele gekauft werden oder Equipment angeschafft wird, das für das Homeschooling benötigt wird. Denn nicht nur die Schulen haben derzeit geschlossen, auch die Anlaufstellen des Kinderschutzbundes, in die die Schüler unter anderem zur Hausaufgabenbetreuung kommen, können zurzeit nicht öffnen.

Das heißt aber nicht, dass die Angebote eingestellt werden. Im Kinderhaus Blauer Elefant am Sophienblatt in Kiel sitzt Jennifer Lippok vor einem Computer und einem Tablet. „Eigentlich kommen 50 bis 60 Kinder pro Woche, dann tobt hier das Leben“, sagt die Einrichtungsleiterin.

Nun ist sie ganz allein im Blauen Elefanten. Ab und an kommt mal ein Schüler vorbei, um Arbeitsblätter auszudrucken oder Bücher auszuleihen. Am Nachmittag hilft Lippok auf zwei Bildschirmen Grundschülern online mit ihren Hausaufgaben. Die Arbeitsblätter haben die Schüler per Whatsapp geschickt. Auf dem großen Computerbildschirm hat Lippok die Aufgaben geöffnet, über das Tablet kommuniziert sie mit den Kindern über Videotelefonie.

Höherer Personalbedarf bei Online-Betreuung

Dabei gilt es für Lippok, Tipps zum Lösen der Aufgaben zu geben, ohne dabei zu viel zu verraten. Eine Neunjährige will ihre Matherechnungen überprüfen lassen, eine Viertklässlerin soll die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Kuckucksvögeln erklären.

Zwischen den jeweiligen Arbeitsblättern auf dem Computerbildschirm und den Lösungen zu wechseln, die die Schüler über das Video zeigen, ist dabei für Lippok nicht immer ganz leicht. „Die Betreuung funktioniert vor Ort natürlich viel besser, wir können die Aufgaben einfacher besprechen. Der persönliche Austausch fehlt.“

Das größte Problem am Homeschooling ist für die Einrichtung jedoch der höhere Personalbedarf. „Die Online-Betreuung ist personalintensiver“, sagt Jennifer Lippok, die von den Kindern nur Jenny genannt wird. Vor Ort kann Lippok mehreren Kindern parallel bei den Hausaufgaben helfen, virtuell müssen die Gruppen kleiner gehalten werden. Sind mehr als fünf Schüler in einem Chat, wird es unübersichtlich.

Technische Ausstattung fürs Homeschooling

Die Spendengelder wären somit im Blauen Elefanten gut aufgehoben, um weitere Honorarkräfte einzustellen. Doch auch Hardware für das Homeschooling wird benötigt. So nutzt Jennifer Lippok beispielsweise ihr privates Headset, um mit den Schülern zu sprechen. „Schwerer wiegt aber, dass nicht alle Kinder zu Hause richtig ausgestattet sind“, sagt die Einrichtungsleiterin. Sie träumt davon, Tablets anzuschaffen, die dann ausgeliehen werden können.

Diese Investitionen hätten noch einen weiteren Vorteil, sagt Lippok. Denn die Pandemie mit dem Unterricht zu Hause habe gezeigt, dass der Blaue Elefant online Kinder erreicht, die vor Corona nicht in die Einrichtung gekommen sind. Viele von ihnen schalten sich auf Empfehlung ihrer Schulen in die Betreuung ein. „Es wäre schön, wenn wir Teile unseres Online-Angebots nach Corona fortführen könnten, um in Kontakt zu bleiben.“