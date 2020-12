Rendsburg

„Bei vielen Kindern und Jugendlichen kommen die Eltern beim Lernen einfach nicht mehr hinterher“, sagt Oda Wolff. „Viele sind ja voll berufstätig und daher ausgelastet.“ Die Rendsburgerin engagiert sich seit sieben Jahren im Kinderschutzbund und kennt die Probleme der Schüler. Weil in diesem Jahr aufgrund der Pandemie viel Unterricht ausgefallen ist, haben sich die bisherigen Wissenslücken bei vielen Schülern noch vergrößert. Corona hat auch dafür gesorgt, dass viel Verantwortung von den Lehrern in die Elternhäuser verlagert wurde. „Wenn wir den Kindern hier nachmittags helfen, geht es eigentlich eher um Motivation als um die konkreten Hausaufgaben“, sagt Wolff.

Derzeit sind es sieben Schüler aus der Region, die sich mehrmals pro Woche nach dem Unterricht in den Räumen der Diakonie in der Rendsburger Parksiedlung treffen. Dort lernen sie zusätzlich zur Schule Mathematik, Deutsch und Englisch, um ihre Haupt- oder Realschulabschlüsse überhaupt erfolgreich abschließen zu können. „Wenn nicht grade Corona ist, gehen wir aber auch mal in die Turnhalle“, sagt Wolff.

Anzeige

So können Sie helfen Der Verein KN hilft ruft in diesem Jahr zu einer Spendensammlung für den Kinderschutzbund im Verbreitungsgebiet der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung auf. Dafür ist das Konto – Stichwort Gutes tun im Advent bei der Förde Sparkasse eingerichtet: DE052105 0170 1400 2620 00. Bitte vermerken Sie das Stichwort „ Gutes tun im Advent“. Möchten Sie nicht, dass Sie als Spender in der Zeitung erwähnt werden, schreiben Sie bitte hinter den Verwendungszweck den Hinweis „kein Name“. Möchten Sie eine Spendenbescheinigung, vermerken Sie bitte „Spendenbescheinigung“ und Ihre Adresse. Alle Spenden, die bis Ende des Jahres eingehen, werden an den Förderverein des Kinderschutzbundes überwiesen. Damit werden zusätzliche Hilfen für von der Krise betroffene Kinder, Jugendliche und Familien finanziert.

Die 15-jährige Leonie weiß, warum sie nach der Schule zu den Treffen geht. „Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock hierauf“, sagt sie und zeigt auf ihre Schulsachen. „Aber ich will etwas aus meinem Leben machen – deswegen ziehe ich das hier durch. Ich will doch nicht von Hartz IV leben.“ Was sie nach ihrem Abschluss im kommenden Jahr machen will, weiß die junge Rendsburgerin noch nicht. „Vielleicht später noch Abitur oder Altenpflegerin. Das ist ein toller Beruf.“

Kinderschutzbund : Bedarf der Schüler wird oft nicht wahrgenommen

Gerd Steiner ist seit mehr als zehn Jahren im Rendsburger Kinderschutzbund engagiert. Er kennt ein Beispiel, bei dem ein Junge während des ersten Lockdowns mehrere Monate lang fast nur noch mit dem Smartphone gespielt hat. Nach den Sommerferien haben sich seine Lehrer mit einem Hilferuf an den Kinderschutzbund gewandt. Das Kind sei kaum sozialisiert und brauche dringend Hilfe. Um ähnliche Fälle zu finden sowie den Bedarf der Kinder und Jugendlichen zu ermitteln, hat Steiner die Rendsburger Schulen abgeklappert. Dort habe man ein offenes Ohr für die Anliegen des Kinderschutzbundes gezeigt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Das Problem sei jedoch oft, dass der Bedarf der Schüler gar nicht wahrgenommen werde. Aus diesem Grund hat sich der Rendsburger Kinderschutzbund auch an die professionalisierten Nachhilfe-Einrichtungen in der Region gewandt. Wenn es dort ein Kind mit großen Defiziten gibt, dessen Eltern sich den Nachhilfeunterricht nicht mehr leisten können, übernimmt der Kinderschutzbund auch einen Teil der Kosten, stellt Steiner klar.

Aber manchmal sei der Weg zum Nachhilfeunterricht vielleicht gar nicht nötig. „Ich glaube, es braucht einfach mehr Omas und Opas, die Zeit haben und sich engagieren wollen. Ich kann nur an jeden über 65-Jährigen appellieren, es zu versuchen und vielleicht eine Patenschaft zu übernehmen“, so Steiner. „Ich denke da an Menschen, die Zeit haben und denken, dass ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt.“