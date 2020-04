Geld zurück oder Gutschein? So wollen Veranstalter das regeln

Schleswig-Holstein

Das Bundeskabinett möchte Veranstaltern von Musik-, Kultur- oder Sportveranstaltungen sowie Betreibern von Freizeiteinrichtungen gestatten, Gutscheine statt direkter Rückzahlungen auszugeben. Das soll ihnen helfen, Insolvenzen zu verhindern. Die Gutscheine sollen bis Ende 2021 befristet sein und für alle Tickets gelten, die vor dem 8. März gekauft wurden.

Was nach einer guten Idee für Veranstalter klingt, könnte Kunden um ihr Geld bringen. Doch bei Eventveranstaltern wie Streiber oder Holstein Kiel will man den Kunden nach wie vor Geld rückerstatten.

Bei Streiber wird zurückgezahlt

Die Chance, das Geld ein wenig länger in den Kassen halten zu können, sehen nicht alle Veranstalter in Schleswig-Holstein als denkbare Lösung an. Das Kieler Schloss etwa wird von der Konzertkasse Streiber häufig als Veranstaltungsort für eigene Events genutzt.

Klaus-Peter Marshall sagt, man muss den Kunden gegenüber fair bleiben: "Ich kann nur für unsere eigenen Events sprechen. Aber wenn jemand zum Beispiel ein Konzertticket für den 17. Mai gekauft hat, wir das Konzert aber auf den 31. August verschieben, können wir nicht davon ausgehen, dass der Kunde dann auch Zeit hat." Ausgefallene Veranstaltungen seien kein Novum der Corona-Krise. "Das hat es zuvor auch schon gegeben. Und wir zahlen unseren eigenen Kunden das Geld auch zurück." Man könne eben nicht immer Zeit haben.

Generell zu Veranstaltungen im Kieler Schloss kann Marschall nichts sagen, da auch diverse andere Veranstalter die Räumlichkeiten für Events nutzen. Auf der Website des Kieler Schlosses stehen jedoch Infos zu jeder Veranstaltung. Hier kann nachgesehen werden, ob ein Ersatztermin anberaumt wurde oder das geplante Event ausfällt. Ähnlich ist es bei Konzerten in der Sparkassen-Arena. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Holstein Kiel sieht Gutscheine als Option, nicht aber als Pflicht

Holstein Kiel sieht in den Gutscheinen eine Option, die Fans zu entschädigen. Jedoch gilt: "Wer sein Geld erstattet haben möchte, wird es selbstverständlich erstattet bekommen", sagt Wolfgang Schwenke, Kaufmännischer Geschäftsführer der KSV. "Es wird auch die Option geben, diese Summe, oder einen Teil davon, dem Verein zu spenden. Wir werden dazu zeitnah ein Modell vorstellen."

Beim THW Kiel wurden noch keine Gutscheine ausgeteilt

Fans des THW Kiel müssen sich hingegen gedulden. "Momentan ist die Saison nur ausgesetzt, mithin noch kein Spiel abgesagt. Deshalb behalten Tickets weiterhin ihre Gültigkeit", sagt Sprecher Christian Robohm. Es seien daher noch keine Gutscheine ausgegeben worden.

"Gemeldet haben sich bisher vor allem eine Menge Partner und Fans, die auf eine Rückerstattung aus Solidarität zum THW Kiel komplett oder in Teilen verzichten möchten. Und das tut in diesen Zeiten einfach gut."

Schleswig-Holstein Musik Festival : Frage nach Rückzahlungen verfrüht

Auch das Schleswig-Holstein Musik Festival ( SHMF), geplant vom 4. Juli bis zum 30. August, ist aktuell noch nicht von Konzertabsagen betroffen. "Daher ist die Frage nach Kartenrückerstattung oder Gutscheinen verfrüht", sagt Luise Weiß vom SHMF.

"Sollte es durch das Coronavirus Auswirkungen auf den Festivalsommer geben, werden wir darüber und über die Modalitäten rund um die erworbenen Konzerttickets rechtzeitig informieren."

Theater Kiel zahlt zunächst für Veranstaltungen bis 19. April zurück

Das Theater Kiel will derzeit den endgültigen Beschluss des Kabinetts abwarten. "Für alle bis jetzt absagten Vorstellungen bis zum 19. April gilt noch unsere derzeitige Regelung, dass wir die Karten alle stornieren und die Kartenkäufer ihr Geld zurückerstattet bekommen", sagt Ulrike Eberle vom Theater Kiel. "Bei Abos erstatten wir anteilig – wobei wir den zu erstattenden Betrag dann auf dem Kundenkonto gutschreiben, sodass er mit dem Abo-Preis für die kommende Saison verrechnet wird."

Verbraucherzentrale hält Gutscheine für Zwangskredite

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hält übrigens nicht viel von der Gutscheinregelung. Man lehne dort die Pläne ab, Verbrauchern ihr Recht auf Rückzahlung bereits gezahlter Beträge zu nehmen. Zudem löse die geplante Änderung des bisher geltenden Rechts große Verunsicherung bei Verbrauchern aus.

Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), sieht hinter dem Begriff „Gutscheine“ in Wirklichkeit "zinslose Zwangskredite für Unternehmen auf Kosten der betroffenen Kunden." Statt Gutscheine verpflichtend zu machen, schlägt die VZBV vor, den Rückzahlungszeitpunkt für fällige Beträge bis maximal Ende April auszudehnen.

