Um Lernlücken zu schließen, läuft an 145 Schulen in Schleswig-Holstein in den Ferien der Lernsommer. An der Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf hat sich Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag angeschaut, wie das Angebot angenommen wird. Die meisten Schüler sind zufrieden.