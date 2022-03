Kiel

Auch wenn es eine Viertelstunde länger dauert: Den Spaziergang an der Förde will sich Robert Habeck an diesem sonnigen Freitagmorgen selbst vom streng getakteten Protokoll nicht nehmen lassen. Zumal die Umgebung auch für die schöneren Fernsehbilder sorgt. Eigentlich hatte der Grünen-Politiker in Kiel einen Auftaktbesuch als neuer Bundeswirtschaftsminister geplant, eine Art Nachhausekommen zu den Kolleginnen und Kollegen im Kabinett, dem er als Umweltminister bis 2018 selbst angehörte. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine fragt ihn jedoch alle Welt nach einem möglichen Embargo und danach, wie die Menschen in Deutschland ihre drastisch teureren Energierechnungen bezahlen sollen. Und dann haben seine Parteifreunde am Vortag auch noch kräftig Wahlkampf gemacht, indem sie forderten, drei Prozent der Landesflächen für Windkraft zu reservieren.

Habeck: Kann Forderungen nach einem Abnahmestopp von russischem Erdgas und Öl nachvollziehen

„Wem angesichts der Bilder aus der Ukraine und der flüchtenden Menschen nicht das Herz blutet, der hat keins“, sagt Habeck. Insofern könne er Forderungen nach einem Abnahmestopp von russischem Erdgas und Öl nachvollziehen. „Aber wir dürfen in dieser Situation nicht nur emotional entscheiden.“ Zum einen gehe es darum, kurzfristig die Versorgung sicherzustellen, zum anderen müsse sich Deutschland zügig unabhängig machen von fossilen Brennstoffen und von Russland ohnehin. „Wir brauchen deutschlandweit grundsätzlich zwei Prozent Landesflächen für Windkraft“, stellt Habeck fest, das sei Teil des Ampel-Koalitionsvertrags. Kein Bundesland könne sich dem entziehen.

Habeck steht jetzt an der Seite seiner Parteifreundin Monika Heinold, der Finanzministerin, mitten auf der Reventloubrücke, im Hintergrund Förde, Möwen und Landeshaus. Den klirrend kalten Wind lächelt der Mann im Jackett einfach weg: Wind sei doch das Thema. Sollte es zu Verhandlungen um mehr oder weniger Potenzialflächen kommen, müssten Länder für ihre Anstrengungen entschädigt werden, die mehr als zwei Prozent zur Verfügung stellen. „Ich will mich ja in die Landespolitik nicht einmischen“, fügt der Grüne hinzu. „Aber mehr Ehrgeiz wird belohnt werden.“

CDU: „Nicht die Zeit für einen mehrjährigen Planungsprozess“

Am Morgen hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betont, dass er auf die Erneuerung alter Anlagen setze und darauf, dass sich auf vorhandenen Flächen mit leistungsfähigeren Turbinen mehr Strom erzeugen ließe. Was CDU-Fraktionschef Tobias Koch unterstrich. Die Bundesgesetzgebung müsse dringend überarbeitet werden, damit ein Repowering auf Flächen möglich wird, die nicht mehr Bestandteil der ausgewiesenen Vorranggebiete seien. „Auf diese Weise lässt sich die Windeignungsfläche sehr schnell und ohne aufwendige neue Planungsprozesse auf mehr als zwei Prozent erhöhen“, sagte er und gab den Grünen eine Mahnung mit auf den Weg „Jetzt ist nicht die Zeit für einen mehrjährigen Planungsprozess.“

Bei den Grünen reagiert man angefasst. „Ich empfehle der CDU beim Thema regenerative Energie extreme Demut“, sagt Heinold. Liegt es wirklich nur am Wind, dass ihr Tränen in die Augen schießen? „Es ist die CDU, die uns in diese schwierige Situation gebracht hat, dass wir nicht von fossilen Energieträgern unabhängig sind und dass wir selbst in diesen schweren Tagen von Russland abhängig sind. Schluss mit dieser Zögerlichkeit!“

Grüne mussten mit LNG-Terminal eine fette Kröte schlucken

Die Grünen haben in den vergangenen Tagen mit dem Flüssiggas-Terminal (LNG) eine fette Kröte schlucken müssen. Der Brennstoff, der über den Seeweg in Brunsbüttel angeliefert werden soll, dürfte zu einem Großteil aus amerikanischem Fracking stammen. Genau das rieb die Grünen-Basis Heinold auf einem Parteitag noch am 20. Februar unter die Nase und lehnte den Bau eines LNG-Terminals ohne Wenn und Aber ab. Basta? Wenige Tage später griff Russland die Ukraine an, Heinold setzte sich über den Parteitagsbeschluss hinweg und sicherte Habeck ihre volle Unterstützung zu. Mancher Parteifreund ballt die Fäuste in den Taschen.

Die Jamaika-Koalitionspartner von CDU und FDP indes nehmen Heinolds Ja zu LNG eher als Selbstverständlichkeit auf. Umso schärfer fällt an diesem Freitag die Kritik an ihrem ehrgeizigen Flächenziel aus. „Wir haben in Schleswig-Holstein bereits zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen“, erinnert der Dithmarscher FDP-Abgeordnete Oliver Kumbartzky. „Eine Erhöhung auf drei Prozent zu Lasten der Menschen und der Natur werden wir nicht mitmachen.“ An den bestehenden Abstandskriterien wolle man jedenfalls nicht weiter schrauben.

Die SPD empfiehlt sich dagegen als mögliche neue Koalitionspartnerin. „Es gibt große Potenziale bei der Windenergie im Meer und bei der Nutzung von Parkplätzen und freien Dächern für Photovoltaik“, sagt Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller am Nachmittag. „Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass wir zusätzliche Flächen für Windkraft an Land brauchen werden.“ Allerdings sollte es nicht darum gehen, Abstände zu Wohnbebauungen zu reduzieren. „Wo kann man beispielsweise Straßen verlegen? Gibt es Splittersiedlungen, deren Eigentümer bereit sind, ihre Häuser zu verkaufen? Wo können wir Fragen des Natur- und Denkmalschutzes neu bewerten?“ All das sei eine zentrale Planungsaufgabe für die nächste Landesregierung.