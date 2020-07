Berlin/ Kiel

„Das ist wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen dabei sind“, sagte Robert Habeck dem Nachrichtenportal „The Pioneer“. In Schleswig-Holstein gebe es Streckenabschnitte, die Raser extra ansteuerten, „um mal auf 40 Kilometern 250 km/h zu fahren“, sagte er offenbar mit Blick auf die A7. Aber es gebe kein Recht auf Rasen. „Der Vorwurf, ein Tempolimit sei eine ungebührliche Einschränkung der bürgerlichen Freiheit auf der Autobahn, klingt jetzt irgendwie noch lächerlicher als ohnehin schon – jetzt nach der Schließung von Kirchen, Schulen und so weiter.“

In Schleswig-Holstein trifft Habeck mit seinem Vorstoß auf wenig Gegenliebe. Nur die eigene Partei unterstützt seine Forderung. „Ein Tempolimit wäre eine wichtige Maßnahme gegen den Klimawandel und würde zu weniger Unfällen und Verkehrstoten führen“, sagte Andreas Tietze. Für die CDU steht ein Tempolimit nicht auf der Agenda, so Hans-Jörn Arp. „Wichtiger ist für uns eine sinnvolle Planung, ein gestrafftes Planungsrecht und der Ausbau vor allem der Landesstraßen, die unfallträchtiger sind als die Autobahnen.“

Acht Tote auf Schleswig-Holsteins Autobahnen

Laut Verkehrssicherheitsbericht wurden im vergangenen Jahr 4561 Unfälle auf Autobahnen im Land registriert, das waren zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei wurden 1164 Menschen verletzt, 205 davon schwer, acht kamen ums Leben. Zum Vergleich: Auf dem übrigen Straßennetz starben 92 Menschen.

„Den Verkehrsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit ist auf den Autobahnen nach wie vor Hauptunfallursache Nummer eins“, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamtes. „Ein Tempolimit kann Verkehrsabläufe beruhigen und entzerren sowie Unfallfolgen mindern.“ Daher gebe es an besonders komplexen und gefährlichen Abschnitten schon heute Tempolimits.

Zahl der Schwerverletzten verdoppelte sich auf neuem A7-Abschnitt

Fast die Hälfte der schwerverletzten oder getöteten Menschen auf den Autobahnen verunglückte auf der A7. Auf dem bis Ende 2018 neu ausgebauten Abschnitt ohne Tempolimit gab es 2019 zwar rund 200 Unfälle weniger als im Jahr zuvor, allerdings verunglückten 23,9 Prozent mehr Verkehrsteilnehmer.

Zwischen dem Dreieck Bordesholm und Hamburg passierten 133 Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen. 233 wurden verletzt, zwei starben. Die Zahl der Schwerverletzten verdoppelte sich im Vergleich zu 2018 von 37 auf 74. Auch im ersten Halbjahr 2020 gab es bereits zwei Tote auf der Strecke. Die Zahl der Verletzten lag bei 116 (34 schwer) und damit leicht überm Niveau des ersten Halbjahrs 2019.

Ministerium spricht sich für intelligente Verkehrsleitsysteme aus

Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) hatte im Dezember eine genaue Analyse der Unfallstatistik angekündigt und sich für intelligente Verkehrsleitsysteme ausgesprochen, die je nach Verkehrsaufkommen eine Geschwindigkeitsbegrenzung vorgeben.

Staatssekretär Thilo Rohlfs bekräftigte das am Dienstag: „Statt eines unflexiblen generellen Tempolimits sollte man dort, wo Unfallschwerpunkte bestehen, diese baulich entschärfen und verstärkt auf den Einsatz von modernen, elektronischen Verkehrsbeeinflussungsanlagen setzen.“ Die Unfallkommission habe für die A7 keine Bereiche mit strukturellen und baulichen Defiziten ausgemacht. Allerdings würden Abschnitte wie die Anschlussstellen Quickborn und Neumünster Süd intensiv beobachtet. Für den Spätsommer ist eine Bilanz geplant.

Kubicki : Grüne leben "politisch hinterm Mond"

Sowohl Union als auch FDP im Land sind für die Verkehrsleitsysteme. „Wir wollen nicht Gängelung und Verbote, sondern eine möglichst sichere und komfortable Lösung für alle Menschen“, so Kay Richert. Er findet Habecks Vergleich zu den Freiheitseinschränkungen verwerflich.

Ähnlich argumentiert der Vize-Chef der FDP im Bund: „Wer im Angesicht einer der schwersten ökonomischen Krisen der Bundesrepublik jetzt ein Tempolimit fordert, lebt politisch hinterm Mond“, so Wolfgang Kubicki. „Den Grünen scheint jegliches politisches und menschliches Gespür abhandengekommen zu sein, wenn dieses Thema zu einer der wichtigsten Fragen der kommenden Legislaturperiode erklärt wird.“

Die Landes-SPD ist zwar in der Sache auf einer Linie mit dem Grünen-Chef. Aber: „ Robert Habeck fordert genau das, was der Beschlusslage der SPD entspricht. Druck baut er also keinen auf“, so Kai Vogel.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier