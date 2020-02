Jetzt schaltet sich der Grünen-Bundesparteichef in die Debatte ein. Im Streit um ein Verbot von Vollverschleierung an Bildungseinrichtungen hat sich Robert Habeck gestern von Nikab und Burka distanziert - und seinen Parteifreunden in Schleswig-Holsteins Landtagsfraktion indirekt die Leviten gelesen.