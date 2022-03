Schleswig-Holstein will den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen – und alles tun, damit in Brunsbüttel schon bald Flüssiggas gelagert werden kann. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sicherte Ministerpräsident Daniel Günther Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag Unterstützung zu.