Kiel

Frau Röstel, Sie beschäftigen sich täglich professionell mit häuslicher Gewalt. Bewegt Sie die Tat in Kiel mit drei Toten?

Stephanie Röstel: Meine Kolleginnen und ich sind sehr betroffen. Es bleiben vier Kinder zurück. Ohne Mutter. Zwei weitere Menschen mussten sterben und hinterlassen ebenfalls Angehörige.

Vermutlich hat der Mann den Mord an seiner Frau geplant. Und sie hat versucht, sich zu schützen. Nachdem er sie geschlagen hatte, hat sie Anzeige bei der Polizei erstattet. Was hätte sie noch tun können?

Ich kenne den Fall nur aus der Presse, aber nach dem, was ich gelesen habe, ist es ein Hochrisikofall, weil es schon zuvor häusliche Gewalt gegeben hat. Wir wissen, dass in Partnerschaften, wo es schon zu Gewalt kam – womöglich mit Macht und Kontrolle – der Zeitpunkt der Trennung der gefährlichste ist. Das bestätigen auch zahlreiche Studien. Daher versuchen wir, Frauen in diesem Zeitraum besonders zu schützen. Das Gewaltschutzgesetz ist ein sehr gutes Instrument, aber es gibt keinen absoluten Schutz. Selbst ein richterliches Kontakt- und Näherungsverbot bedeutet keine ausreichende Abschreckung, wenn jemand einen Mord plant.

Soweit bekannt ist, tötete der Mann seine Ex-Partnerin im Haus ihres neuen Freundes. Wäre die Frau im Frauenhaus sicher gewesen?

Natürlich sind die Frauen im Frauenhaus sicher – auch in einem solchen Hochrisikofall. Die Polizei ist sehr schnell, wenn es eine Bedrohungslage vor unserer Tür gibt. Aber irgendwann muss so eine Frau ja auch mal wieder vor die Tür. Daher kommt es schon regelmäßig vor, dass eine Frau in ein entferntes Frauenhaus umzieht. Erst wenn es dort einen sicheren Rahmen für sie und ihre Kinder gibt, kann sie sich eine eigene Wohnung suchen.

Vielleicht hat die Frau aber auch gar nicht geahnt, dass es zum Äußersten kommen würde. Gibt es Anzeichen dafür, dass jemand so eine schreckliche Tat plant?

Wir machen in der Beratung mit den Frauen Gefährdungsanalysen. Wir fragen: Wie lange dauert die Gewalt an, wie schwer ist sie, wie ist die Trennungsgeschichte? Für solche Täter ist die Beziehung manchmal die einzige selbstwertrelevante Ressource. Man schaut sich die Situation des Täters genau an: Wie ist seine psychosoziale Belastung, spielen Alkohol und Drogen eine Rolle, hat er Waffen, hat er eine Vorgeschichte mit Gewalt? Das Thema Hochrisikomanagement bei häuslicher Gewalt läuft auf Netzwerkebene zwischen verschiedenen Akteuren, darunter Polizei, Staatsanwaltschaft, Beratungsstellen. Zurzeit werden auf Landesebene in Arbeitsgruppen verbindliche Netzwerkstrukturen erarbeiten.

Hätte man die Morde mit etablierten Netzwerkstrukturen verhindern können?

Ich weiß nicht, ob man sie hätte verhindern können. Im Moment reagieren wir ja immer auf solche Dinge. Es ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Frauen zu schützen. Dafür brauchen wir Ressourcen. Es fängt damit an, so eine Tat als Femizid zu benennen.

Sie bezeichnen Fälle wie diesen nicht als Familientragödie, sondern als Femizid?

Ja, das Wort Tragödie verschleiert die Verantwortung des Täters. Es sagt nicht, wer wem eine Straftat angetan hat.

Ein Freund des Täters sagte über ihn, er sei ein feiner Kerl gewesen. Wie passt das mit den schrecklichen Taten zusammen?

Wir haben häufig ein Bild von Männern, die so eine Tat begehen: Das sind unsympathische Menschen, die auch sonst unangenehm auffallen, glauben wir. So ist es aber nicht. Gewalt findet auch nicht nur in sozialen Brennpunkten oder bildungsfernen Schichten statt. Dieses Beispiel und viele Studien zeigen, dass das Problem durch die ganze Gesellschaft geht. Und das ist auch die Erfahrung in unserer Beratungsstelle: Wir haben hier Frauen aus allen Bildungsschichten. Das Problem ist oftmals, dass nach außen gar nicht sichtbar ist, wie gewalttätig der Mann im Innenverhältnis ist, und Frauen können das nur schwer glaubhaft machen.

Ein anderer Freund hatte dem Täter ein paar Wochen vor der Tat geraten, seine Waffen abzugeben. Hätte das Umfeld des Täters und auch des Opfers mehr unternehmen können?

Wir alle müssen genug Zivilcourage haben, wenn es Anzeichen von Verantwortungslosigkeit bei Waffenbesitzern gibt. Und wir haben alle die Verantwortung hinzuschauen, wenn eine Frau im Nachbarhaus schreit. Man kann immer die Polizei rufen. Man kann aber auch die Frau ansprechen, allerdings nie in Gegenwart des Gewalttäters. In solchen Kontrollbeziehungen geht das nach hinten los.

In Kiel gab es 2016 den tragischen Mord an Delali Assigbley. Sie wurde von ihrem psychisch kranken Mann mit Benzin übergossen und verbrannt. Vermuten Sie, dass hinter diesem grausamen Dreifachmord ebenfalls eine psychische Erkrankung des Täters steckt?

Da bin ich sehr vorsichtig, weil das immer etwas sehr Entschuldigendes hat. Es wird immer leicht gesagt, er war ja eigentlich ganz nett, und vielleicht hatte er auch eine psychische Erkrankung. Aus wissenschaftlichen Untersuchungen ist bekannt, dass die wenigsten Täter psychisch krank sind. Es ist auch diskriminierend gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen, denn die wenigsten von ihnen sind gefährlich. Daher ist es wichtig zu benennen, dass es ein Mord an einer Frau ist, als Reaktion auf eine Trennung. Das ist eine große Straftat.