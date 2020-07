Hamburg

Die 26 Hafenfähren der HADAG haben in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Werbebotschaften transportiert. Die HDAGA-Fähre " Wilhelmsburg" schlägt jetzt alle Werbebotschaften.

Von der Mastspitze bis zur Scheuerleiste ist die Hafenfähre in Pink gestrichen. „Dieser Anstrich ist ganz neu und wird in Kürze auch offiziell präsentiert“, teilt eine HADAG-Sprecherin auf Anfrage mit.

Anstrich wählten Japaner aus

"As One, we can" ist die Botschaft am Rumpf. Sie steht für das Motto der Containerreederei Ocean Network Express (ONE), einem Zusammenschluss der drei größten japanischen Reedereien Mitsui, NYK und Kawasaki.

Die Japaner wählten 2018 bei der Gründung des neuen Unternehmens als Reedereifarbe Magenta.

Inzwischen fahren auch die ersten Containerfrachter in diesem Anstrich über die Weltmeere. Dabei wird auch Hamburg angesteuert. Die " Wilhelmsburg" soll einige Jahre in Pink fahren.

Nummer Sechs in der Welt

Ocean Network Express ist eine der größten Containerreedereien der Welt. 2019 war ONE, gemessen an der 20-Fuß-Kapazität die sechstgrößte Containerreederei der Welt. Die Flotte hat 1,5 Millionen TEU an Bord ihrer Schiffe.

Die 2008 gebaute Fähre „ Wilhelmsburg“ hat vorher bereits für zwei Versicherungen geworben und war dabei erst rot und danach hellblau gestrichen worden.

Die 26 HADAG-Fähren sorgen seit Jahren durch optisch auffällige Werbebotschaften für Aufsehen. Mit dem Anstrich in Magenta toppt die " Wilhelmsburg" jetzt aber alle Vorgängerinnen.

In Deutschland gab es bereits einmal ein Containerschiff in Pink. 1992 lief beim Bremer Vulkan die "Contship Germany" in Pink vom Stapel. Der Frachter wurde 2019 verschrottet.

