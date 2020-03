Vater und Sohn produzierten Marihuana

Kiel/Segeberg

Wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten, fördert das gewöhnlich den Zusammenhalt. Nicht so im Fall einer Cannabis-Plantage im Kreis Segeberg, deren Auffliegen zwei Strafprozesse und ein Zerwürfnis nach sich zog. Gestern verurteilte eine Berufungskammer des Kieler Landgerichts den Sohn (33) wegen Drogenhandels in 20 Fällen zu drei Jahren und sechs Monaten Haft.

Milde Strafe durch "Aufklärungshilfe"

Der Senior dagegen war in erster Instanz mit Bewährung davongekommen. So unterschiedlich ahndete die Justiz das gegensätzliche Aussageverhalten der beteiligten Marihuana-Produzenten: Als ein anonymer Anruf bei der Polizei im Juni 2016 die Ermittlungen gegen das Duo ins Rollen brachte, hatte der 72 Jahre alte Hausbesitzer ein rückhaltloses Geständnis abgelegt.

Seine milde Strafe erkaufte er sich durch „Aufklärungshilfe“ zulasten seines Sohnes: Bei der Kripo packte er aus und rückte seinen Jüngsten in den Fokus. Was ihn als Vater schon bald seelisch belastete. Der Filius fühlte sich verraten, blockte trotz eindeutiger Spurenlage alles ab und schwieg. Die Quittung in erster Instanz: drei Jahre Haft.

Angeklagter lieferte Teilgeständnis

Zwei Jahre später kämpfte die Verteidigung um eine Bewährung. Dem diente zunächst ein Teilgeständnis des Angeklagten: Der will erst später in die längst laufende Drogenproduktion eingestiegen sein. Vergebens bemühte sich Rechtsanwalt Peter Wulf, die auf elf Seiten protokollierte Aussage des inzwischen verstorbenen Vaters als Ergebnis massiven polizeilichen Drucks zu entwerten.

Auch der Versuch, die Einrichtung der weiträumigen Keller-Plantage einem Halbbruder des Angeklagten zuzuschieben, war nach den Worten des Vorsitzenden der Berufungskammer, Gunther Döhring, „die falsche Strategie“. Schon vorher hatte Staatsanwalt Benedikt Bernzen die Argumente der Verteidigung Punkt für Punkt als „absurd“ zurückgewiesen.

Angeklagter reagiert bestürzt

Der gestern als Zeuge vernommene 45 Jahre alte Halbbruder des Angeklagten lebte seit Jahren im Streit mit dem Vater, dessen Unternehmen er vor 15 Jahren übernommen hatte. Die beiden hätten kaum noch Kontakt gehabt, so Bernzen. Der Staatsanwalt rügte auch den Versuch des Verteidigers, Cannabis-Delikte in den Bagatellbereich zu rücken – „nicht bei zehn Kilo, die zum gewinnbringenden Verkauf in einer hochprofessionellen Anlage produziert wurden“.

Der nicht vorbestrafte Angeklagte reagierte bestürzt auf das Urteil. Hatte er sich auf den Optimismus seines Verteidigers verlassen? In seinem Plädoyer hatte Wulf in der berührenden Vater-Sohn-Geschichte „dramatische Züge einer griechischen Tragödie“ entdeckt – mit einem bitteren Ende für den 33-Jährigen.

