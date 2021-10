Kiel

Ausgeschnitzte Kürbisse, Verkleidungen als Hexe oder Vampir, Spinnen und Skelette in den Fenstern und ein Klingeln an der Tür, verbunden mit der Frage „Süßes oder Saures?“: Halloween ist ein Fest fürs wohlige Fürchten – mittlerweile auch in Schleswig-Holstein.

Seinen Ursprung hat der Brauch in Irland. Durch Einwanderer und Einwanderinnen verbreitete er sich weiter in den USA. Seit den neunziger Jahren findet Halloween auch in Deutschland und Schleswig-Holstein immer mehr Anhänger. Einige dekorieren ihr ganzes Haus, andere werfen sich in der Nacht zu Allerheiligen in ein gruseliges Outfit. Besonders Kinder klingeln gern in der Nachbarschaft, fragen „Süßes oder Saures?“ und spielen Streiche, wenn keine Süßigkeiten gegeben werden.

KN-Fotoaktion: Wer schickt das schönste Halloween-Foto?

Sie sind auch schon im Halloween-Fieber? Dann schicken Sie uns hier Ihr schönstes Gruselfoto. Eine Teilnahme ist bis Sonntag, 31. Oktober, 23.30 Uhr möglich. Auf KN-online sammeln wir im Anschluss alle Einsendungen in einer Fotostrecke.

In einem zweiten Schritt können unsere Leserinnen und Leser darüber abstimmen, welches Bild ihnen am besten gefällt. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt einen Einkaufsgutschein über 50 Euro für Geschäfte in der Holtenauer Straße in Kiel.

Wir freuen uns auf viele Halloween-Fotos und drücken allen Teilnehmenden die Daumen!