Nur noch wenige Tage bis Halloween: Auch in Schleswig-Holstein werden am Sonntag in der Dämmerung als Geister, Monster oder Hexen verkleidete Kinder durch die Straßen ziehen und von ihren Nachbarn Süßigkeiten nach dem Motto „Süßes oder Saures“ fordern. Für die größeren Halloween-Fans unter uns haben wir was schönes parat: einen Gutschein für Final Escape in Kiel im Wert von 85 Euro.

Was Sie tun müssen, um den Gutschein zu gewinnen? Sie müssen sich nur hier registrieren. Eine Teilnahme ist bis Mittwoch, 3. November 2021 möglich.

Der Gutschein wird unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ausgelost. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden wir den Gewinner oder die Gewinnerin schriftlich benachrichtigen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!