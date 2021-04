Hamburg

Wie ist es, mit einem Vater aufzuwachsen, der keine Angst hat? Der monatelang ohne ein Lebenszeichen in den entferntesten Ländern der Erde unterwegs ist? Der geröstete Würmer und Heuschrecken für eine Delikatesse hält?

Kirsten Nehberg (54) muss bei dieser Frage lachen. „Ich hatte eigentlich eine ganz normale Kindheit“, sagt sie. Nur, was heißt schon normal? Am Sonntag wird sie im SWR Fernsehen in der Sendung „Ich trage einen großen Namen“ von ihrem berühmten Vater erzählen - den Überlebens-Experten Rüdiger Nehberg. Vorab trafen wir die Schauspielerin in Hamburg.

Kirsten Nehberg kennt keine Angst

Dass auch Kirsten Nehberg keine Angst hat, klärt sich gleich in den ersten Minuten. Zum Termin haben wir uns am Jenischpark in Hamburg-Othmarschen verabredet. Doch unweit des Parks steht verlockend ein großes weißes Herrenhaus mit Teich, einer weißen Brücke und alten knorrigen Bäumen.

„Wir fragen einfach, ob wir hier ein Foto machen dürfen“, sagt sie und stiefelt auch schon zum Eingang. „Jenisch“ steht auf einem Klingelschild. Erst bellt ein Hund, dann öffnet der Hausherr. Klar, dürfen wir hier Fotos machen. „Soll ich noch die Autos wegfahren?“, fragt der Besitzer lächelnd.

Später verrät ein Gärtner, dass es Christoph Freiherr von Jenisch höchstpersönlich war, der hier die Tür geöffnet hat. Bei so viel Freundlichkeit sind die Bilder gleich doppelt so schön. Glück kann man schließlich auch auf Fotos sehen.

Lesen Sie auch:Abenteurer Rüdiger Nehberg tot

Auf einer Bank im Park lässt sich Kirsten Nehberg dann wenig später ganz entspannt nieder. Ihren Vater, so erzählt sie, vermisse sie natürlich. Er verstarb im vergangenen Jahr im Alter von 84 Jahren. „Er hat ein schönes, erfülltes Leben gehabt, reich an Eindrücken und immer mit einem Schutzengel an seiner Seite.“ Seine Abenteuer, Survival-Expeditionen und spektakulären Hilfsaktionen hätten für 100 Leben gereicht, sagt die Tochter schmunzelnd.

Mit dem Rad nach Stockholm zu Abba

Als Vater sei Rüdiger Nehberg prima gewesen. „Er war immer für mich da“, sagt sie und ihr Gesicht wird ganz weich. Sie erzählt, wie die beiden mit dem Fahrrad von Hamburg nach Stockholm radeln, weil sie unbedingt die schwedische Popgruppe Abba sehen will.

Das war Rüdiger Nehberg Mit spektakulären und oft entbehrungsreichen Expeditionen wurde Rüdiger Nehberg weltberühmt. So überquerte der gelernte Bäcker und Konditor unter anderem mit einem Tretboot den Atlantik. Er ließ sich nur mit Badehose bekleidet und mit einem Messer bewaffnet per Hubschrauber im brasilianischen Urwald absetzen und überquerte mit der Aktivistin Christina Haverkamp auf einem Bambusfloß den Atlantischen Ozean. Er schrieb zahlreiche Bücher und drehte Filme von seinen Aktionen. Sein Engagement für bedrohte Völker und sein Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung brachte ihm etliche Auszeichnungen und Ehrungen ein. 2006 ließ sich Rüdiger Nehberg von seiner ersten Frau Maggy scheiden und heiratete drei Jahre später Annette Weber. Sie brachte ihre beiden Kinder Roman (heute 35) und Sophie (30) mit in die Ehe. Gemeinsam mit ihr lebte er bis zu seinem Tod am 1. April 2020 in Rausdorf im Kreis Stormarn. „Sir Vival“, wie viele den Survival-Experte nannten, wurde 84 Jahre alt.

„Ich war ein absoluter Fan, und mein Vati hat einfach mitgemacht.“ Sie zuckt ihr Handy, blättert durch die Bilddateien und präsentiert ein Foto, das sie als Zwölfjährige neben Björn Ulvaeus zeigt, bei dem sie (schon damals) einfach an der Haustür geklingelt hat.

Einmal wollte Rüdiger Nehberg seine Tochter in Madrid aussetzen

Zwei Jahre zuvor will Rüdiger Nehberg mit seiner damals zehnjährigen Tochter nach Madrid fahren und sie aussetzen. „Er wollte aus der Entfernung zugucken, ob ich es allein zurück nach Hamburg schaffe“, sagt sie. „Meine Mutter hat die Aktion dann verhindert.“ Unter großem Protest des Vaters, denn der verkündete stolz, dass er schon mit vier Jahren allein zu seiner Oma am anderen Ende seiner Geburtsstadt Bielefeld unterwegs gewesen sei.

Kirsten Nehberg ist das einzige Kind des Ehepaars. Ob sich der Vater manchmal lieber einen Jungen gewünscht hätte? „Nö“, sagt Kirsten Nehberg. „Ich bin ja auch eher der Jeans- und Turnschuh-Typ.“

Insekten essen, abseilen, Feuer machen, schießen

Als ihr Vater das Survival-Training in Deutschland populär macht, lernt auch sie alles. Feuer machen, Insekten essen, abseilen, schießen. „Im Keller hatten wir einen Schießstand“, sagt sie. Auch mit Zaubertricks kennt sie sich aus. Ihr Vater erklärt ihr, dass man damit in jedem fremden Land sofort punkten und einen Kontakt herstellen kann. Von ihm lernt sie aber auch, Grundvertrauen ins Leben zu haben und nichts unversucht zu lassen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob sie in der Schule gehänselt wurde? Nach dem Motto: Na, wieder Würmer auf dem Pausenbrot? Kirsten Nehberg lacht. „Es gab auch Kuchen bei uns“, sagt sie spitzbübisch. Vor allem zum Geburtstag habe sich ihr Vater immer ordentlich ins Zeug gelegt. „Er hat mir riesige Torten gebacken und kunstvoll verziert.“ Mal mit einer Schweden-Flagge und Abba. Mal mit Marzipanfigur in Form ihrer Katze Ginga. Mal mit dem Bild vom neuesten Schulschwarm in Zuckerguss.

Rüdiger Nehberg hielt zu Hause Gift- und Würgeschlangen

Oft kommen nach der Schule Mitschüler vorbei. Zum Schlangengucken. „Mein Vater hielt Giftschlangen in Terrarien, später baute er für Würgeschlangen sogar einen eigenen Raum - mit Wasserfall, Torfboden und allem drum und dran“, sagt sie. „Aber die Tür hatte früher unten einen Schlitz und so konnten immer wieder welche entwischen.“

Schlangen können sich nämlich platt wie eine Flunder machen. Als sie eines Abends schlafen will und die Bettdecke anhebt, tummeln sich unzählige Ringelnattern auf dem Laken. Ganz lässig wird nur „Vati“ gerufen, und das Problem ist beseitigt. Waren ja auch nur harmlose Ringelnattern.

Kameramann Michael Teichmann wird auf einer Expedition erschossen

Angst bekommt sie dann aber doch einmal. Als Rüdiger Nehberg 1975 auf dem Blauen Nil unterwegs ist, wird sein Kameramann Michael Teichmann von äthiopischen Räubern erschossen. „Von da an hatte ich immer wieder Panikattacken, wenn mein Vati unterwegs war.“

Die Abenteuerlust treibt ihn aber stets zu neuen Herausforderungen und neuen Kontinenten. Drei bis sechs Monate im Jahr ist er dann weg. Mutter Maggy hält derweil mit der Belegschaft die Bäckerei und Konditorei in Hamburg-Wandsbek am Laufen.

Zur Galerie Familienfotos von Kirsten Nehberg

Heute ist Maggy 81 Jahre alt und wohnt in der selben Straße wie ihre Tochter - im Hamburger Uni-Viertel. „Meine Mutter hatte es bestimmt nicht immer leicht“, sagt sie nachdenklich. „Wie immer, wenn man mit einem Menschen zusammenlebt, der extrem ist. Alles dreht sich dann oft um diese Person.“

Zweieinhalb Jahre lebt Kirsten Nehberg auf Neukaledonien

Nach der Schule entscheidet sie sich übrigens bewusst dagegen, die Konditorei Nehberg in Wandsbek zu übernehmen. Stattdessen geht es als Au-Pair nach Madrid und London. Zweieinhalb Jahre lang lebt sie als junge Frau auch auf der Hauptinsel Neukaledoniens mitten im Südpazifik.

Kirsten Nehberg ist Schauspielerin

Da hat sie aber schon längst die Schauspielschule in Hamburg hinter sich, spielt in Filmen wie „Hasenjagd“, „Das Alibi“ oder „Macht“ mit. „Schon als Kind wollte ich auf die Bühne“, sagt sie.

Um nicht nur von Schauspielaufträgen abhängig zu sein, jobbt sie nebenbei bei einem Design-Unternehmen, gibt Yogastunden und dreht eigene kleine Filme.

Vor einem Monat hat sie auch Menschenrechtsaktivistin Christina Haverkamp (62) in ihrem Zuhause in Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) interviewt und den Beitrag auf Youtube hochgeladen. Mit ihr hat Rüdiger Nehberg eine Krankenstation und eine Schule im Gebiet der Yanomami Indianer gebaut.

Kirsten Nehberg ist zufrieden mit ihrem Leben. „Mein Vati wollte immer, dass ich eigenständig bin und allein klarkomme. Ich glaub, das ist mir bisher gelungen.“