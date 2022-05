Hamburger Flughafen gibt Tipps: Was gehört ins Handgepäck?

Hamburg

Große Parfümflaschen oder Schnaps im Handgepäck – nach zwei Jahren Pandemie ist die Reiselust wieder erwacht, doch viele Menschen haben „das Fliegen verlernt“ und halten sich und andere an den Sicherheitskontrollen auf. Das haben der Flughafen Hamburg und die Bundespolizei festgestellt. Damit es über Himmelfahrt und Pfingsten in Spitzenzeiten nicht zu unnötigen Verzögerungen kommt, gibt es Tipps für eine schnelle Abfertigung.

Viele Fluggäste haben das Fliegen verlernt

„Viele Fluggäste sind unvorbereitet“, sagte die Leiterin des Passagiermanagements, Stefanie Harder. Immer wieder landeten Gegenstände kurz vor dem Abflug im Müll, weil Passagiere vergessen hätten, was mit ins Handgepäck darf und was nicht. Pro Passagier entstehen nach Angaben des Hamburger Flughafens etwa 25 Prozent mehr Müll als vor der Pandemie.

Neben harmlosen Alltagsgegenständen wie Cremes, Parfums und Spirituosen konfiszierte die Bundespolizei auch kuriose und zum Teil gefährliche Gegenstände – darunter eine Pfeffermühle im Stile eines Baseballschlägers, einen Gürtel, dessen Schnalle aussieht wie eine Pistole, und sogar eine Machete. Dass Waffen im Gepäck verboten sind, sollte jedem Fluggast klar sein. Damit es gar nicht erst zu Missverständnissen kommt, solle man sich im Vorfeld informieren.

Im Handgepäck nur Flüssigkeiten bis 100 Milliliter erlaubt

Im Handgepäck sind beispielsweise nur Flüssigkeiten bis zu 100 Milliliter erlaubt, die in einem wiederverschließbaren und durchsichtigen Beutel transportiert werden müssen. „Man muss nicht alles mitnehmen“, sagte der Leiter der Bundespolizeiinspektion am Hamburger Flughafen, Dirk Reitmaier. Eine Flasche Wasser bekomme man auch noch nach der Sicherheitskontrolle.

Sein Ratschlag: Nehmen Sie nur die persönlichen Dinge im Handgepäck mit, die Sie während Ihres Aufenthalts im Flugzeug tatsächlich benötigen. Ziehen Sie bereits vor Erreichen der Kontrolle Ihre Jacke aus, belassen Sie kleinere Gegenstände, wie Bargeld oder Schlüssel in der Jackentasche oder in Ihrem Handgepäck. Separieren Sie Flüssigkeiten sowie elektronische Geräte und legen Sie diese in die Gepäckwannen. So geht es am schnellsten, und auch nachfolgende Passagiere erreichen entspannt ihren Flug.

Neben Jacken und Mänteln gehören auch Hüte, Kappen und Mützen vor der Kontrolle in die vorbereiteten Gepäckwannen. Ebenso sollen Ausweisdokumente nicht in der Hand mitgeführt, sondern auch in die Gepäckwannen gelegt werden, damit sie mittels Röntgengerät überprüft werden können.

Nichts ins Handgepäck, was an Bord nicht benötigt wird

Auch für Flüssigkeiten gilt: So wenig wie möglich im Handgepäck mitführen. Flüssigkeiten, die an Bord nicht benötigt werden, gehören ins aufgegebene Gepäck. Die Flüssigkeitsbehälter, die im Handgepäck transportiert werden, dürfen jeweils maximal 100 Milliliter fassen. Zusätzlich müssen alle Behälter in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Plastikbeutel verstaut sein. Dieser darf ein Fassungsvermögen von maximal einem Liter haben. Pro Fluggast sind insgesamt nicht mehr als zehn Flüssigkeitsbehälter erlaubt, wenn diese in den wiederverschließbaren Plastikbeutel passen. Diese Regelung gilt auch für alle cremigen oder gelartigen Substanzen wie Cremes, Haargel, Rasierschaum, Zahnpasta und auch für Nahrungsmittel wie Schokocreme, Marmelade, Honig, Camembert oder streichfähige Wurst.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was niemals ins Handgepäck gehört, sind Feuerwaffen aller Art. Auch Pfeffersprays sowie Messer mit einer Klingenlänge von über sechs Zentimetern haben im Rucksack oder der Handtasche nichts zu suchen. Doch auch Gegenstände, bei denen die Gefahr nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dürfen nicht mit ins Flugzeug genommen werden. Darunter fallen zum Beispiel Bohrmaschinen, Schraubendreher, Äxte, lange Nagelfeilen oder Heringe fürs Zelt.

Kofferaufgabe und Check-in lassen sich oft schon am Vorabend erledigen

Der Hamburger Flughafen erwartet an Spitzentagen bis zu 45 000 Passagiere am Tag, das seien erstmals wieder rund 70 Prozent des Vor-Krisen-Niveaus. Um Stress und lange Wartezeiten zu vermeiden, solle man mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Zudem könnten Passagiere Kofferaufgabe und Check-in bei einigen Airlines schon am Vorabend erledigen.