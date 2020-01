Hans Scheibner: Mit Spott und Laune

Kiel

Vorsichtig lugt der Mann durch den Bühnenvorhang, dann tritt er ganz heraus. „Ich glaub', da sind tatsächlich Leute!“, wundert sich Hans Scheibner kokett und hat damit den ersten Lacher des Abends auf seiner Seite. Dem noch viele weitere folgen werden. Denn das Haus ist nahezu ausverkauft, wie jedes Jahr, wenn Scheibner kommt.

„Das neue Jahr beginnt für mich erst dann, wenn ich in Kiel bei den Komödianten gewesen bin“, so der Kabarettist, der gerne mal als „Urgestein“ seines Genres betitelt wird. In seinem Fall ist das keine Anmaßung. Scheibner ist seit vielen Jahrzehnten im Bühnengeschäft und präsentierte seine ersten eigenen satirischen Texte vor über 50 Jahren.

Ernsthafte Worte für das Jahr 2020

Fürs Jahr 2020 möchte er dem anwesenden Publikum ein paar „ernsthafte Worte“ mit auf den Weg geben. Natürlich wird es weniger ernst, sondern eher launig und ironisch in den kurzen Geschichten, die Scheibner am Tisch sitzend liest, oder in den Liedern, die er zur Musik vom Band stehend singt. Die Themen sind eine bunte Mischung aus Alltagsbeobachtungen, die der Kabarettist mal humoristisch, mal satirisch zuspitzt.

Wie die Nummer mit den beiden Vätern, die mit den Geburten ihrer Frauen hausieren gehen und darüber wetteifern, wer denn nun die schwierige „Beckenlage“ hingelegt habe. Wohlgemerkt, wer von den beiden Männern die schwierigere Geburt im Kreißsaal gestemmt hat. Da hyperventiliert der eine: „Sie haben doch falsch geatmet!“ Während der andere versetzt: „Ich lass mir doch von einem Kaiserschnitt nichts sagen!“

Die Sache mit der PIN-Nummer

Schön auch die Story mit der neuen PIN-Nummer der Kontokarte, die Scheibner per Post bekommt und erst geheimdienstmäßig in die Innenseite der Abdeckung des Toilettenspülkastens notiert, dann mit komplizierten Berechnungen versucht, doch lieber auswendig zu lernen, um sie am Ende, na klar, zu vergessen. Die Tücke des Objekts ist häufiger Thema und ist ja auch zutiefst menschlich.

Politsatirisch pointierter ist das Gespräch über die Zukunft der E-Roller im Land. Da fabuliert Scheibner von einer Airbag-Pflicht für den lästigen Fußgänger, der noch dazu ein batteriebetriebenes Rücklicht am Hinterteil anbringen müsse. Alles eingeführt vom Bundesverkehrsminister. Der Fußgänger als Störfaktor im schönen neuen Verkehrsgetümmel.

Altbacken: Die Nummer über hysterische Ehefrauen

Etwas altbacken fallen dagegen die Nummern über hysterische Ehefrauen und notorisch untreue Ehemännern aus. Fein melancholisch wiederum wirkt das „Lied von der Seejungfrau“. In wenigen Strophen fasst Scheibner das berühmte Märchen von Hans Christian Andersen stimmig und stimmungsvoll zusammen.

Die Stücke werden mal wie eine Moritat zu Leierkastenmusik vorgetragen, mal wie eine Art Blödelsong á la Insterburg & Co gesungen. Auch sich selbst verschont Scheibner nicht mit Spott, immer wieder beendet eine Portion Selbstironie seine Geschichten aus seinem „ Lebenserfahrungsbereich“. Darum nimmt man ihm auch ab, wenn er sagt: „Der Mensch, der ist ein böses Vieh – ich lieb´ ihn dennoch irgendwie.“

Weitere Berichte aus der Kultur finden Sie hier.