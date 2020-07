Sierksdorf

Viele Schleswig-Holsteiner haben darauf hingefiebert: Endlich hat der Hansa-Park in Sierksdorf seine Tore wieder geöffnet, ein Großteil der Attraktionen von Achterbahn bis Wildwasserfahrt sind jetzt zugänglich. Grund für die monatelange Schließung waren die Corona-Pandemie und die deswegen nötige Erarbeitung eines Hygienekonzepts für den Park.

"Ich freue mich besonders auf Störtebekers Kaperfahrt", sagt die sechsjährige Juli beim Betreten des Hansa-Parks in Sierksdorf. Sie ist mit Schwester Jana und ihren Eltern Jens und Ilona Steine aus Glasau im Kreis Segeberg gekommen. Die Saisonkarteninhaber mussten ihren Besuch im Freizeitpark genauso wie Tagesbesucher vorab im Internet buchen.

Neben der Fahrt im Rafting-Floß hat auch Vater Jens seinen Favoriten: "Das ist für mich der Freifall-Turm Highlander." Bedenken, mit Maske in die Attraktionen zu müssen, hat die Familie nicht. "An die haben wir uns inzwischen gewöhnt", sagt Jens Steine.

Gästezahl im Hansa-Park : Schlagen, aber kein Gedränge

Das sehen offenbar auch viele andere Besucher so, denn vor den Attraktionen im Hansa-Park gibt es Schlangen. Die Wartezeit ist wegen des Mindestabstands allerdings kürzer, als sie zunächst scheint. Stefanie Lang, die mit ihren Söhnen Peer (9) und John (5) aus Bad Segeberg in den Park gekommen ist, sagt: "Für mich ist die Besucherzahl so angenehm".

Ihren Kindern macht unterdessen die Karussell-Fahrt auf dem Alten Jahrmarkt sichtlich Spaß. Kaum sind sie ausgestiegen, geht ein Mitarbeiter von Sitz zu Sitz und desinfiziert die Armlehnen. "Vorher sind wir schon mit der Nessie-Achterbahn gefahren", sagt Peer und setzt sich seine Maske ab. Denn die sind nur in den Fahrgeschäften und einigen Engstellen wie dem Eingangsbereich vorgeschrieben.

Der Hansa-Park wirkt an diesem Morgen belebt, an vielen Ecken sind das Rollen der Achterbahnen über die Schienen, aber auch vergnügte Schreie der mitfahrenden Besucher zu hören. Richtig eng wird es nirgendwo. Und falls doch, weisen Mitarbeiter dezent aber bestimmt darauf hin. So wie Thaís Ferreira. Die 26-Jährige ist in der Westernstadt " Bonanza City" als Squaw verkleidet mit Infotafel und Handdesinfektionsmittel unterwegs. August Eberstein (10) nutzt die Möglichkeit, und lässt sich die erfrischende Flüssigkeit über die Hände spritzen. "Ich fühle mich hier sicher", sagt der Junge.

Hansa-Park in Sierksdorf testet Hygienekonzept

"Wir fangen klein an und beweisen uns zusammen mit den Gästen", beschreibt Hansa-Park-Sprecherin Claudia Leicht die Situation. Wenn der Betrieb weiter reibungslos läuft, könnten die Besucherzahlen bald hochgeschraubt werden. Angaben darüber, wie viele Gäste zurzeit in den Freizeitpark kommen können und ob diese Zahlen bereits ausgeschöpft würden, wollte Leicht gegenüber KN-online jedoch nicht machen.

Den Hansa-Park unter Auflagen hochzufahren sei eine große Herausforderung. Das Unternehmen habe jedoch genug Zeit gehabt, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, so Leicht weiter. "Es muss sich niemand Sorgen machen, dass es den Hansa-Park morgen nicht mehr gibt", sagt sie.

Das ist der Hansa-Park Den Hansa-Park in Sierksdorf an der Ostsee gibt es seit 1977. Also Legoland gestartet, hat der Park heute eine Größe von 460.000 Quadratmetern. Etwa so viel wie 65 Fußballfelder. Er zählt mehr als 100 Attraktionen, von denen ein Großteil wieder geöffnet hat. Vor der Corona-Krise kamen etwa 1,4 Millionen Menschen pro Jahr. Tagesgäste und auch Saisonkarteninhaber müssen ihren Besuch im Moment vorab im Internet buchen. In den Fahrgeschäften und geschlossenen Räumen wie Toiletten und dem Eingangsbereich muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Außerdem sollen Besucher den Mindestabstand von 1,5 Metern zu Menschen fremder Haushalte einhalten. Geöffnet hat der Park bis voraussichtlich Ende Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet ab zwölf Jahren 39,50 Euro, Kinder und Senioren (ab 60 Jahre) zahlen 31 Euro. Geburtstagskinder und Besucher unter vier Jahren haben freien Eintritt.

Besucher im Hansa-Park zeigen sich zufrieden

Eine beruhigende Aussicht für Familien wie die Hoffmanns aus Bielefeld. "Wir haben den Park im vergangenen Jahr für uns entdeckt", sagt Mutter Stephanie bei einer Fahrt mit dem Hansa-Park-Express. Seit Mittwoch haben die Gäste, die regelmäßig zum Camping an die Ostsee kommen, eine Dauerkarte. "Obwohl leider der Hochseilgarten noch geschlossen hat", sagt Tochter Sarah (12). Der "Navajo-Trail" ist wie einige der Drinnen-Attraktionen derzeit noch geschlossen. Für die Familie jedoch eher ein Grund, wiederzukommen. "Die Saisonkarte lohnt sich für uns trotzdem", sagt Stephanie Hoffmann und ist froh, die Füße einen Moment in der kleinen Bahn ruhen lassen zu können.

