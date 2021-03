Sierksdorf

Die Tolk-Schau plant eine Öffnung am 1. Mai – vorausgesetzt die Infektionszahlen und Corona-Verordnung lassen es zu. Fest steht: Selbst wenn die Freizeitparks am 18. April die Öffnungserlaubnis erhielten, könne nicht sofort geöffnet werden, sagt Stephan Erichsen, Prokurist der Tolk-Schau. "Es werden mindestens 14 Tage Vorlauf für Material- und Lebensmittelbeschaffung benötigt." Dennoch sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits jetzt schon in den Vorbereitungen für die neue Saison.

Auch der Hansa Park in Sierksdorf hatte gehofft, am 1. März wieder öffnen zu können. Nun hieße es Abwarten, sagt Claudia Leicht, Mitglied der Geschäftsführung. "Man kann eine Öffnung erst planen, wenn es eine Öffnungsperspektive gibt." In der Zwischenzeit wird im Hansa Park eine neue Fahrattraktion für kleine Kinder gebaut sowie Bau- und Malerarbeiten durchgeführt.

Der Heide Park hat sich noch nicht zu baldigen Öffnungsplänen geäußert. Geplanter Saisonstart war ursprünglich der 27. März. Nun bleibt das Ressort bis auf Weiteres geschlossen.

Einige Parks haben hingegen schon geöffnet – wenn auch ohne Achterbahnen. Die Tierparks in Gettorf, Neumünster, Schwentinental und noch viele weitere Wildparks empfangen bereits seit dem 1. März wieder Besucher und Besucherinnen. Einer dieser Parks ist der Esel- und Landspielhof Nessendorf. Bei diesem Freizeiterlebnis stehen keine Fahrattraktionen, sondern „Esel im Mittelpunkt“, erzählt Friedrich August, Besitzer des Hofes. Bis die Achterbahnen wieder im Mittelpunkt stehen, müssen die Menschen in Schleswig-Holstein sich noch einige Zeit gedulden.

Von Nele Beckmann