Eigentlich hätte es in diesem Jahr erstmals wieder fast 100 Passagen von Traumschiffen im Nord-Ostsee-Kanal geben sollen. Nach den Rückgängen bei den Passagezahlen in den Vorjahren standen 2020 die Vorzeichen auf Wachstum. Grund war die zunehmende Zahl von kleinen Kreuzfahrtschiffen, die unter den zehn Kanalhochbrücken hindurchpassen.

Nord-Ostsee-Kanal gehört zum Kreuzfahrt-Programm

Doch die Corona-Krise durchkreuzte auch die Pläne der Traumschiffe für den Kanal. Die „ Bremen“ von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten war am 26. Mai bislang das einzige Hochseekreuzfahrtschiff, das die meistbefahrene künstliche Seewasserstraße der Welt in diesem Jahr durchfuhr. Mit dem Ende des Reisestopps für Kreuzfahrer dürfte sich dies jedoch nun wieder ändern.

Den Anfang macht erneut Hapag-Lloyd Kreuzfahrten mit dem ganz neuen Schiff „ Hanseatic Inspiration“. Fünf Reisen soll der Neuling im August von Hamburg aus unternehmen. „Dabei gehört der Nord-Ostsee-Kanal zum Programm, das war uns sehr wichtig“, sagt Negar Etminan von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten.

Kreuzfahrtschiff legt am Sonnabend in Hamburg ab

Der Kapitän des erst ein Jahr alten Schiffes wollte eigentlich in diesen Tagen über die großen Seen Nordamerikas kreuzen. Doch statt Lake Michigan, Welland-Kanal und St. Lawrence-Strom stehen ab Freitag Nord-Ostsee-Kanal, Flensburger Förde und Großer Belt auf dem Routenplan des 140 Meter langen Schiffes.

In der Nacht zum Sonnabend soll die „ Hanseatic Inspiration“ erstmals in Hamburg ablegen und Kurs auf Brunsbüttel nehmen. Im Morgengrauen wird das Schiff mit dem Edelstahlsteven vor der Schleuse Brunsbüttel erwartet. „Die Tagespassage des Nord-Ostsee-Kanals ist dabei für die Passagiere natürlich ein Höhepunkt der Reise“, so Etminan.

Nach dem Ausschleusen in Kiel am frühen Nachmittag geht es in Richtung Flensburger Förde, wo bei Sonnenuntergang eine Abendrunde bis Flensburg geplant ist. Anschließend geht es via Großer Belt und Skagen zurück in die Nordsee. Nach einem Abstecher rund um Helgoland endet die Reise nach fünf Tagen in Hamburg.

Hygienemaßnahmen an Bord

Am 7. August, 13. August, 19. August und 25. August soll die „ Hanseatic Inspiration“ wieder durch den Kanal fahren. Alle fünf Reisen sind identisch und sollen die neuen Reisebedingungen in Corona-Zeiten umsetzen. Heißt: Landgang gibt es auf den fünf Reisen keinen. Dafür sei das Thema Corona bei der Vorbereitung der Fahrten ausführlich berücksichtigt worden.

Das Schiff lag deshalb auch mehrere Wochen bei der Hamburger Werft Blohm + Voss. „Wir haben uns intensiv auf diesen Neustart vorbereitet und begegnen der neuen Reise-Realität mit deutlich verschärften Präventions- und Hygienestandards“, sagt Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises. Die Reederei habe ihre Besatzungen schulen lassen, die Restaurants an Bord von Selbstbedienung auf Service umgestellt und die Abstände aller Liegen und Tische neu geregelt.

Passagiere werden über Corona-Regeln informiert

„Unser Neustart erfolgt sehr kontrolliert. Dabei gehen wir sogar über die behördlichen Bestimmungen hinaus: Zwischen zwei Kreuzfahrten nehmen wir uns bewusst einen Tag Zeit ohne Gäste an Bord“, berichtet Pojer. An diesem inzwischen als „Reset-Tag“ bezeichneten Aufenthalt erfolgt eine Generalreinigung und Desinfektion des gesamten Schiffes. Die 130 Crewmitglieder sind dann alle im Einsatz. Diesen Aufwand betreibt bislang keine andere Reederei.

Aber auch auf die Gäste soll eingewirkt werden. So sollen die neuen Verhaltensregeln bereits beim Check-in dem neuen Passagier vermittelt werden. „Unser Ziel ist dabei stets, den Aufenthalt für unsere Gäste an Bord durch Einhaltung notwendiger Abstandsregeln und einen persönlichen und individuellen Service sicher und gleichzeitig unbeschwert und genussvoll zu gestalten. Unsere kleinen Schiffe bieten dafür ideale Voraussetzungen“, sagt Pojer.

Die " Europa 2" soll im August starten

Der „ Hanseatic Inspiration“ soll im August die „ Europa 2“ folgen. Das Flaggschiff von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten hat für den 12. und 17. August Passagen des Nord-Ostsee-Kanals reserviert. Dabei fährt das 226 Meter lange Passagierschiff von Hamburg aus bis zu den Aland-Inseln und kehrt dann zurück nach Hamburg.

Die Kanalpassage ist dabei gleich zweimal in diesen Reiseverlauf eingearbeitet worden. Mit einer Vermessung von 42830 BRZ ist die „ Europa 2“ dann auch zugleich das größte Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr im Nord-Ostsee-Kanal. Ob weitere Schiffe folgen werden, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

