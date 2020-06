Kiel

Dass Grote „enge Kontakte zur Presse pflegte, gehört zur professionellen Ausübung des Ministeramts dazu“, sagte Harms am Nachmittag. Weder aus den vielbesagten Whatsapp-Chats „noch aus anderen mir vorgelegten Unterlagen“ lasse sich jedoch erkennen, dass der Ex-Minister schützenswerte Informationen weitergegeben habe. „Im Gegenteil konnte Grote in seiner persönlichen Erklärung an den Ministerpräsidenten schon sehr früh sämtliche Vorwürfe widerlegen.“

Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) am 5. März erstmals darüber informiert, dass bei den Ermittlungen gegen einen Polizeigewerkschafter der DPolG auch der Name Grote aufgetaucht sei. Günther hatte Grote am 14. April mit Vorwürfen konfrontiert, wonach dieser vertraulich mit dem Gewerkschafter wie auch einem Kieler Journalisten kommuniziert haben sollte. Grote hatte Günther daraufhin am 17. April eine umfangreiche persönliche, schriftliche Erklärung gegeben. Harms: „Dass Daniel Günther dennoch bemüht war, sich von Minister Grote zu trennen, muss andere Hintergründe haben. Ich fordere Daniel Günther nochmals auf, endlich reinen Tisch zu machen.“ Günther schulde den Wählern auch Antworten: „Warum musste Grote wirklich gehen?“

