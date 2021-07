Hasenmoor

Eine alte Geschichte wirft jetzt einen langen Schatten auf das geplante Strandkorb-Open-Air auf dem Flugplatz Hartenholm. Massoud Abdzadeh, Miteigentümer des Flugplatzes und Chef der Flugplatz-Hartenholm GmbH, will das Festival mit aller Macht verhindern. Gegen das Event selbst hat er nichts, sondern sieht sich „im Krieg“ mit jenen, die das rund 17 Hektar große Gelände am Rande des Segeberger Forstes an die Veranstalter des Musikfestivals verpachtet haben: die HoHa Hanseatic Gesellschaft (HoHa), Veranstalter der Werner-Rennen auf dem Flugplatz Hartenholm und auch des Wacken-Open-Airs. Deren alleiniger Gesellschafter ist International Concert Service (ICS).

Bereits im September 2019 hatte Abdzadeh schwere Vorwürfe gegen die HoHa Hanseatic Gesellschaft als Veranstalter des Werner-Rennens erhoben. Eine riesige Werner-Figur sei auf der Landebahn platziert worden, weshalb die Fluglizenz aufgehoben worden sei. Da war der Iraner schon nicht mehr Pächter des Flugplatzes, sondern die HoHa Hanseatic Gesellschaft.

Flugplatz-Grundstück seht unter Zwangsverwaltung

Der Verwalter des Flugplatzes – das Grundstück steht seit einem Antrag der Gläubigerbank bereits seit 2011 unter Zwangsverwaltung des Neumünsteraner Anwalts Sören Winkler – hatte den Pachtvertrag mit der Flugplatz-Hartenholm GmbH wegen Pachtschulden gekündigt und einen Nutzungsvertrag mit der HoHa Hanseatic Gesellschaft abgeschlossen. „Wir sahen das Werner-Rennen in Gefahr“, sagte damals Bastian Orthmann als deren Projektleiter, „und dachten, bevor uns jemand einen Strich durch die Rechnung macht, pachten wir das Gelände lieber selbst.“ Da ungekündigt, ist der Vertrag bis 31. Dezember 2022 verlängert.

Die HoHa habe bereits mit dem Werner-Rennen 2018 auf seinem Flugplatz Hartenholm, den es seit mehr als 60 Jahren gebe und den er seit 25 Jahren betreibe, schwere Schäden angerichtet, klagt Abdzadeh. Die beliefen sich auf „mehr als eine halbe Million Euro, Rollwege sind total kaputt“. Als die Rennpiste auf dem Flugplatz gebaut worden sei, sei mit 20-Tonner-Lkw Ausrüstung geliefert worden. Geeignet sei die Asphaltierung als Tragfläche aber lediglich für 5,7 Tonnen.

Abdzadeh fühlt sich „über den Tisch gezogen“

Er sei bei den Verhandlungen „über den Tisch gezogen“ worden und könne „beweisen, dass die Veranstalter in betrügerischer Absicht nach Hartenholm gekommen“ seien. 2019 habe ihm HoHa-Geschäftsführer Holger Hübner „heilig versprochen“, den Flugplatz wieder in Ordnung bringen zu lassen. Laut ICS könne Abdzadeh jedoch keine Ansprüche aus den Folgen der Nutzung geltend machen, da beim Werner-Rennen 2019 die Flugplatz Hartenholm GmbH kein Verfügungsrecht über die Anlage gehabt hätten.

2020 hatte die Luftaufsichtsbehörde auch die Flugbetriebsgenehmigung auf den neuen Pächter HoHa übertragen, doch momentan gibt es keinen Flugbetrieb. „Die Veranstalter haben überhaupt keine Lust, einen Flugplatz zu machen“, kritisiert Abdzadeh, „sie versuchen, hieraus Kapital zu schlagen. Vielleicht ist es in ein paar Jahren kein Flugplatz mehr, vielleicht ist es ein Veranstaltungsgelände. Sie spekulieren so.“

ICS: Flugplatz-Miteigentümer hat Gesprächsangebote ausgeschlagen

Abdzadeh habe Gesprächsangebote seitens der HoHa über seinen geregelten Verbleib auf dem Gelände abgelehnt oder seine Beteiligung an der künftigen Nutzung, teilte ein ICS-Sprecher auf KN-Anfrage mit. Er habe fortgesetzt die Räumung verweigert und versucht, seine Nutzungsberechtigung an der Flugplatz-Anlage wiederzuerlangen. Im Februar 2021 fasste der 12. Zivilsenat des Oberlandesgerichts den Beschluss, Abdazdehs Berufung abzuweisen. Doch der will weiter juristisch zu Felde ziehen. Auch gegen die Veranstaltung des Strandkorb-Open-Airs. Für den Fall von Störmanövern seitens Abdzadehs hat der ICS-Sprecher Regresspflicht angedroht.