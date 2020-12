Lockdown ab 16. Dezember 2020 in Schleswig-Holstein: Aufgrund der steigenden Coronainfektionen wird auch in Schleswig-Holstein ab Mittwoch das öffentliche Leben heruntergefahren. Friseure, Schulen und Kitas sowie der Einzelhandel sollen schließen. Wir zeigen, welche Geschäfte in Schleswig-Holstein noch öffnen dürfen.