Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, schließen. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten mit. Der harte Lockdown soll bis zum 10. Januar 2021 dauern.

Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown habe „nicht gereicht“, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Die Verschärfung der Maßnahmen habe Auswirkungen auf die Feiertage. Aber: „Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch.“

Daniel Günther äußert sich gegen 13.30 Uhr zu den Bund-Länder-Beschlüssen

Ministerpräsident Daniel Günther äußert sich voraussichtlich um 13.30 Uhr zu den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz. Im Anschluss lesen Sie die wichtigsten Aussagen hier an dieser Stelle.

Harter Lockdown: Welche Läden in Schleswig-Holstein öffnen dürfen

Bund und Länder haben am Sonntag bereits die Notbremse gezogen und den harten Lockdown ab dem 16. Dezember 2020 angekündigt.

Von der Geschäftsschließung ausgenommen sind nach dem Beschluss von Bund und Ländern unter anderem:

der Einzelhandel für Lebensmittel

Wochenmärkte für Lebensmittel

Direktvermarkter von Lebensmitteln

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Reformhäuser

Babyfachmärktfe

Apotheken , Sanitätshäuser, Drogerien

, Sanitätshäuser, Drogerien Optiker, Hörgeräteakustiker

Tankstellen

Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten

Banken und Sparkassen.

Harter Lockdown: Strengere Regeln für private Kontakte in Schleswig-Holstein

Für Weihnachten sollen nach dem Bund-Länder-Beschluss die strengen Regeln für private Kontakte - maximal fünf Personen aus maximal zwei Hausständen - gelockert werden.

Vom 24. bis zum 26. Dezember sind laut Bund-Länder-Beschluss demnach zulässig: Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehende Personen zuzüglich Kinder im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis, also Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahre bedeutet.

Für Schleswig-Holstein hatte Daniel Günther bereits am Freitag weitere Kontaktbeschränkungen angekündigt: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sind in Kommunen, in denen noch keine eigenen Verschärfungen der Maßnahmen eingeleitet wurden, nur noch Zusammenkünfte von fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt - sowohl in der Öffentlichkeit als auch privat. Ausgenommen davon sind Zusammenkünfte eines einzelnen Haushalts mit mehr als fünf Personen.

Ebenfalls ausgenommen sind enge Familienzusammenkünfte im privaten Raum mit bis zu zehn Personen, unabhängig von der Anzahl der Haushalte. Das betrifft Verwandte ersten und zweiten Grades (Ehe- und Lebenspartner sowie Kinder, Enkelkinder, Eltern und deren Geschwister, Großeltern, Geschwister und deren Kinder) sowie jeweils deren Ehe- und Lebenspartner oder Haushaltsangehörige.

Entgegen dem bisherigen Stand soll es zu Weihnachten keine Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels bei Verwandtenbesuchen geben.

Bund-Länder-Beschuss: Kinder/Schüler sollen zu Hause bleiben

Neun Monate nach dem ersten Corona-Lockdown an Kitas und Schulen sollen nach dem Bund-Länder-Beschluss die meisten Einrichtungen nun ebenfalls überall in Deutschland geschlossen oder nur noch eingeschränkt betrieben werden. Merkel und die Ministerpräsidenten vereinbarten, dass Schüler und Kita-Kinder spätestens ab Mittwoch für zunächst dreieinhalb Wochen zu Hause bleiben sollen.

Bereits am Freitag hatte das Bildungsministerium von Schleswig-Holstein festgelegt, dass es schon von Montag an wird es ab der 8. Klasse keinen Präsenzunterricht mehr geben. Den Schülern der unteren Klassen werde empfohlen, zu Hause zu bleiben, sagte Daniel Günther am Freitag. Auch noch kleinere Kinder sollten das möglichst tun. Die Kitas blieben geöffnet, betonte das Sozialministerium. Eltern ohne andere Betreuungsmöglichkeit können die Kitas weiter nutzen.

Versammlungsverbot an Silvester: Feuerwerksverkauf verboten

An Silvester und Neujahr wird in Deutschland angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie ein bundesweites An- und Versammlungsverbot gelten. Zudem werde der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester grundsätzlich verboten.

Seit Freitag gilt ein öffentliches Alkoholverbot in Schleswig-Holstein

Das Gesundheitsministerium gab ebenfalls am Freitag einen Erlass heraus, den die Kreise und kreisfreien Städte umsetzen müssen. Demnach darf landesweit in der Öffentlichkeit ab Freitag kein Alkohol ausgeschenkt und getrunken werden. Dies gilt unabhängig von den Infektionszahlen in einer Region.

In allen Kreisen ab 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen werden schärfere Kontakteinschränkungen wirksam.

Homeoffice-Lösungen werden empfohlen

Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen geschlossen werden können.

Harter Lockdown: Friseure und ähnliche Dienstleistungsbetriebe werden geschlossen

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen.

Notwendige Behandlungen bleiben möglich

Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege bleiben weiter möglich.

Gottesdienste nur mit Abstand möglich

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden.

Schutzmaßnahmen für Alten- und Pflegeheime

Für Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste sollen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Der Bund unterstützt diese mit medizinischen Schutzmasken und durch die Übernahme der Kosten für Antigen-Schnelltests.

Die Länder werden eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und Pflegeeinrichtungen anordnen. In Regionen mit erhöhter Inzidenz soll der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests für die Besucher verbindlich werden.

Harter Lockdown: Weitere Beratungen im Januar 2021

Am 5. Januar 2021 wollen Angela Merkel und die Ministerpräsidenten erneut beraten über Schritte, die ab dem 11. Januar gelten sollen.