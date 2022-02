Der Prozess gegen Hartmut F. beginnt am 23. Februar. Er soll am 19. Mai 2021 drei Menschen in Dänischenhagen und Kiel erschossen haben. Wer sind seine Verteidiger, wer vertritt die Angehörigen? Was ist das Besondere am Gerichtssaal, und welcher Richter führt die Verhandlung? Hier erfahren Sie es.