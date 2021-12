Norderstedt

Es ist der Einstieg in die Sendung, die sich ungelösten Kriminalfällen widmet: Moderator Rudi Cerne begrüßt die Zuschauer am Mittwochabend um 20.16 Uhr zur neuen Ausgabe von „Aktenzeichen XY...ungelöst“ – neben ihm steht ein Kernbohrer. Mit einem solchen sind unbekannte Täter im August in den Tresorraum einer Filiale der Hamburger Sparkasse in Norderstedt eingebrochen. Cerne weist in seiner Anmoderation auf den „Millionen-Coup“ hin, von dem später in der Sendung die Rede sein soll.

Eine Stunde später, um 21.19 Uhr, ist es soweit: Polizeihauptkommissar Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, wird ins TV-Studio geschaltet. Rückblick: Die unbekannten Täter sollen sich zwischen dem 6. und 9. August von einer angemieteten Wohnung in den darunter liegenden Tresorraum gebohrt haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft öffneten sie dort 600 Schließfächer. Die angemietete Wohnung in der Straße „Beamtenlaufbahn“ setzten sie nach dem Einbruchs-Coup in Brand.

Für den Millionen-Coup war viel Vorbereitung notwendig

„Warum ist der Lärm durch den Bohrer nicht schon früher bemerkt worden?“, fragt ZDF-Moderator Cerne den zugeschalteten Polizeisprecher. Anwohner hätten zwar Lärm gehört, diesen aber für Baulärm gehalten, sagt Brockmann. Die Ermittler gingen von Arbeiten der Täter aus, die über etwa anderthalb Wochen angedauert haben müssen, ergänzt er.

Die Identifikation der Kriminellen gestaltet sich bis heute schwierig. Die Vorbereitungen für den Einbruch müssen laut Brockmann bereits Monate im Vorfeld begonnen haben. „Schon im Mai ist die Wohnung in dem Haus angemietet worden“, erklärt Brockmann. Das TV-Team blendet Namen und Phantombilder der mutmaßlichen Täter ein:

Polizei sucht drei Täter und Vermieter, die ein Wohnung in der Umgebung vermietet haben

Bei „Thomas Slovic“ soll es sich um den angeblichen Mieter handeln. Ermittlungen haben mittlerweile jedoch ergeben, dass diese Identität nicht existiert. Ein Phantombild ließen die Ermittler von einem Beauftragten („Niko“, Mann mit Hut) des angeblichen Mieters erstellen.

Phantombild von einem mutmaßlichen Täter im Norderstedter Haspa-Einbruchsfall. Quelle: Polizei SH

Auch von einem dritten Täter gibt es eine Zeichnung. Sein Gesicht können die Ermittler nicht wiedergeben. Er soll zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und von sehr schlanker Natur gewesen sein. Sein Alter wird auf Ende 30 bis Anfang 40 geschätzt.

Polizeisprecher Brockmann kommt in der Sendung auf die Zeugen zu sprechen, die man sich von der TV-Fahndung verspricht. „Wir vermuten, dass die Täter eine oder mehrere Wohnungen zur Unterkunft und Logistik angemietet haben könnten“, sagt er. Deshalb suchen Polizei und Staatsanwaltschaft insbesondere Vermieter, die in der Umgebung weitere Wohnungen vor der Tat vermietet haben, und mittlerweile wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zu den ehemaligen Mietern haben.

Zum Schluss spricht Moderator Cerne noch zwei wesentliche Punkte an. „Die Tat erinnert mich sehr an vergangene XY-Fälle, zum Beispiel den Tunnelraub in Berlin. Gibt es da einen Zusammenhang?“, fragt Cerne. Eine Spur führt in der Tat nach Berlin. Der berüchtigte Remmo-Clan, eine von verschiedenen Großfamilien in Berlin, der mit verschiedenen spektakulären Verbrechen in Verbindung gebracht wird, soll auch in Norderstedt eine Rolle gespielt haben.

Hohe Belohnung für Hinweise ausgelobt

Man habe den Fall mit ähnlichen Taten im Bundesgebiet verglichen, und einige hätten nach Berlin geführt, bestätigt Polizeisprecher Brockmann. So eindringlich wie die Tat ist auch die Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung des Haspa-Einbruchs führen. Die Hamburger Sparkasse hat dafür 50.000 Euro ausgelobt, die Staatsanwaltschaft Kiel zusätzliche 5000 Euro.

Bei der Abfrage nach Zeugenanrufen im TV-Studio am Ende Sendung zeigt dies aber noch keine Wirkung. „Viel los“ sei am Abend an den Telefonhörern gewesen, sagt ein ehemaliger LKA-Ermittler – doch zum Bankeinbruch in Norderstedt gibt es zunächst keine Hinweise. Doch eine Nachfrage bei Polizeisprecher Brockmann ergibt, dass es durchaus Rückmeldungen geben hat: „Wir haben durchaus interessante personenbezogene Hinweise bekommen“, spricht Brockmann von einigen Anrufen. „Die werden wir jetzt überprüfen und sehen, wo das hinführt.“ Wie viel die Fahndung in der bekannten TV-Sendung gebracht hat, werden Polizei und Staatsanwaltschaft also erst in einigen Tagen oder Wochen sagen können.