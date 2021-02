Kiel/Schenefeld

Mit dem jüngsten Hilfe-Angebot für Kommunalpolitiker haben die Hermann-Ehlers-Stiftung und der Verein „Starke Demokratie“ in Schleswig-Holstein offenbar einen Nerv getroffen – 60 Teilnehmer für die ersten drei Online-Veranstaltungen kamen mühelos zusammen. „Seit dem Mord an Walter Lübcke und den Hilferufen vieler Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist klar, dass Menschen, die in der Politik aktiv sind, besonders auf der lokalen Ebene, mehr Schutz, Zuspruch, Beratung und Unterstützung brauchen“, sagt Meinolf Meyer, Vorstandsmitglied von „Starke Demokratie“ aus Hamburg. Ohne diese Hilfe bestehe die Gefahr, dass „immer weniger Menschen bereit sind, sich für unsere Demokratie zu engagieren“.

Gemeindevertreter müssen viel einstecken

Diese Sorge teilt auch Johann Hansen, CDU-Vorsitzender in der Gemeinde Schenefeld im Kreis Steinburg. Die Wahl des 60-Jährigen zum Bürgermeister wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben, soll aber in den nächsten Wochen stattfinden. „Der Ton verschärft sich“, sagt Hansen, der deshalb vorsorglich an dem Seminar teilgenommen hat. Er beobachte, wie sich die Kultur zwischen Ehrenamtlichen und den Bürgern laufend verschlechtere. Er fühle sich zwar nicht bedroht, müsse aber immer wieder persönlich den Frust anderer aushalten. Etwa, als es um den Neubau eines Discounters mitten in der 2500-Einwohner-Gemeinde ging. „Da kam eine Schärfe auf, die grenzte an Beschimpfung – und das von Menschen aus dem Dorf“, so Hansen. Ihm sei vorgeworfen worden, den Ort zu ruinieren und durch den zusätzlichen Verkehr Menschenleben zu gefährden. Ein anderes Beispiel: Die Entscheidung, im Ortskern Silvesterfeuerwerk zu verbieten, sei auf Facebook als „Schwachsinn“ bezeichnet worden. „Als Kommunalpolitiker steckt man viel Energie und Freizeit in das Amt. Solche Angriffe dann nicht persönlich zu nehmen, ist ziemlich schwer“, so Hansen.

Was können Betroffene tun?

Im Workshop hat er gelernt, auf die Entgleisungen anderer sachlich zu reagieren. „Auf Facebook hatte ich bislang die Sorge, dass die Diskussion nur noch weiter aus dem Ruder laufen würde, wenn ich mich auch noch einschalte.“ Das Gegenteil sei der Fall, sagt Jan Wilhelm Ahmling, Referent der Hermann-Ehlers-Stiftung. „Sachlich bleiben, die eigenen Informationsquellen hinterlegen und die Gegenseite bei vermeintlichen Falschbehauptungen um Quellen bitten“, das sei der richtige Weg.

Volker Hatje musste einen anderen Weg gehen, wie der Bürgermeister von Elmshorn den Workshop-Teilnehmern berichtete. Über ihm brach 2017 ein Shitstorm herein, nachdem die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach bei Twitter gepostet hatte, dass Deutschland seine Kultur verleugne. Der Grund: Elmshorn veranstalte einen Lichtermarkt statt eines Weihnachtsmarktes. Der unausgesprochene Vorwurf war, dass der christliche Hintergrund mit Rücksicht auf muslimische Zuwanderer ausgeblendet werden sollte. Damit brachte sie etliche Menschen auf, die wiederum Volker Hatje in E-Mails, Briefen und mit Anrufen überschütteten. Ihm sei damals Gewalt angedroht worden, berichtete er. Deshalb reagierte er nach einer offiziellen Stellungnahme der Stadt Elmshorn auf keinen der Vorwürfe mehr, das hätte es seiner Meinung nach nur noch schlimmer gemacht.

Anonyme Täter können dingfest gemacht werden

Die Sorge aller ist, dass die Verrohung der Sitten in sozialen Netzwerken weiter im realen Leben durchschlägt. Dass es im Netz hoch hergeht, ist laut Kieler Oberstaatsanwalt Henning Hadeler seit rund fünf Jahren auch ein juristisch immer relevanter werdendes Problem. „Das betrifft Politiker aus der ersten Reihe, wir kennen es aber auch auf kommunaler Ebene“, so Hadeler. Der strafrechtliche Gehalt sei immer Abwägungssache. Die Schwelle von einer Meinungsäußerung zu einer Ehrverletzung sei hoch. Bei der Strafverfolgung habe man aber inzwischen eine „gute Handhabe“, auch wenn jemand im Internet inkognito auftritt. Die Fachleute beim Staatsschutz haben ihm zufolge die Möglichkeit, Täter etwa durch Abfragen bei den Providern dingfest zu machen. Beleidigungen können je nach Schwere mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr geahndet werden. Voraussetzung sei, dass der Betroffene die Beleidigung bei der Polizei anzeigt.

Soweit denkt Johann Hansen noch nicht. Aber er ist froh über die Kontakte, die der Workshop vermittelt hat. Denn inzwischen gibt es mehrere Initiativen, an die sich Kommunalpolitiker wenden können, wenn ihnen Hass entgegenschlägt. Dazu gehören die gemeinnützige Gesellschaft Hate-Aid, die unter anderem Prozesskostenhilfe bietet, und der Verein „Starke Demokratie“, der politisch aktive Menschen vernetzt.