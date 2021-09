Hass im Netz: „Am besten organisiert sind rechte Hater“

Kiel

Menschen beleidigen andere, geschützt von ihrem Bildschirm. Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein hat mit Expertinnen und Experten über das Thema Hass im Internet diskutiert. Als Geschäftsführerin von Hate Aid, einer nationalen Beratungsstelle bei digitaler Gewalt, sprach dort Anna-Lena von Hodenberg.

Frau von Hodenberg, wollen sich die Verfasser von Hasskommentaren abreagieren oder andere damit gezielt angreifen?

Anna-Lena von Hodenberg, Geschäftsführerin von Hate Aid, engagiert sich für Betroffene digitaler Gewalt. Quelle: Andrea Heinsohn Photography

Anna-Lena von Hodenberg: Beides. Es gibt zwei Gruppen von sogenannten Hatern. Die einen gehen abends ins Netz und beleidigen jemanden, weil sie kein anderes Ventil für ihre Aggression gefunden haben. Die anderen traktieren Personen gezielt so lange, bis sie sich nicht mehr äußern. Besonders Rechte und Rechtsextreme verabreden sich dazu. Wir sprechen allerdings nicht mehr nur von Hass, sondern von digitaler Gewalt. Denn es geht über Verleumdung, Beleidigung und Drohungen hinaus: Privatadressen werden veröffentlicht, Spyware auf dem Handy installiert und pornografische Inhalte und Fotomontagen auf Plattformen geladen.

Welche Auswirkungen hat die Gewalt auf die Gesellschaft?

Es findet eine Normalisierung der Gewalt statt. Morddrohungen und Hetze bereiten einen toxischen Boden, Menschen werden auch draußen gewalttätig. Übergriffe auf Feuerwehrleute, im Straßenverkehr, auf Polizisten und Polizistinnen haben das in den letzten Jahren gezeigt. Dabei müssen es nicht die Gleichen sein, die im Internet gehetzt haben. Es werden auch bestimmte Menschen herausgehoben, die für etwas einstehen. Zum Beispiel Walter Lübcke (von einem Rechtsextremen ermordeter Kasseler Regierungspräsident, Anmerkung der Redaktion), der sich für das Grundrecht auf Asyl engagierte.

Bedroht der Hass also die Demokratie?

Ich sehe digitale Gewalt als eine der größten Gefahren für die Meinungsfreiheit und damit für unsere demokratischen Strukturen an. Denn im Internet ist es so einfach, sich mit wenigen Menschen zu verabreden, Fake-Accounts anzulegen und andere Menschen so lang zu beleidigen, bis sie nicht mehr können. Es schränkt die Meinungsfreiheit massiv ein, wenn sich Personen im Netz zensieren. Das funktioniert im Übrigen nicht nur bei den unmittelbar Betroffenen. Viele Menschen, die das sehen, äußern sich dann auch nicht mehr.

Aus welcher Ecke kommt die digitale Gewalt?

Hass kommt von allen Seiten. Von Linken, Islamisten, Erdogan-Anhängern oder Pro-Palästinensern. Es gibt auch Trans- oder Homophobie und Frauenfeindlichkeit, die nicht immer eine politische Konnotation haben. Ziel sind oft bestimmte Gruppen wie Journalisten und Journalistinnen, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, Aktivistinnen und Aktivisten. Am besten organisiert sind allerdings rechte und rechtsextreme Hater. Sie benutzen das Internet strategisch, um politische Gegner mundtot zu machen und durch Echokammern Menschen zu radikalisieren. Wohin das führt, haben wir im zweiten Trump-Wahlkampf gesehen.

Gibt es landesspezifische Themen, zu denen gehetzt wird?

Es gibt immer wieder auf kommunaler Ebene Themen, die benutzt werden, um gegen dortige Politiker zu hetzen. Da geht es mitunter sogar um Dinge wie Fahrradwege. Vor Ort werden auch Stellvertreterthemen benutzt, um gegen die politischen Gegner und Gegnerinnen Stimmung zu machen. Leider sind das nicht immer nur Falschbehauptungen. Oftmals haben die Äußerungen einen wahren Kern, bekommen aber eine unwahre Tendenz. Ein Beispiel: Jetzt wird sicherlich die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan ein Thema für die Gemeinden. Die Rechte diskreditiert bereits über Mailinglisten, bei Telegram und auf Twitter die Aufnahme und schreibt, dass das ein großes Chaos sei. Das ist dann ein Kontext, der gezielt für Hetze genutzt wird.

Wie hat sich die digitale Gewalt während der Pandemie verändert?

Wir haben einen massiven Anstieg des Hasses festgestellt. Zu Beginn gab es viel anti-asiatische Gewalt. In rechtsextremen Foren kursierte außerdem die Mär, dass sich Migranten nicht gut genug schützen und das Virus verbreiten würden. Die Pandemie bringt Unsicherheit mit sich und erzeugt eine Drucksituation, die sehr toxisch ist. Einerseits ist die Aggression dadurch höher. Andererseits suchen die Menschen nach einfachen Lösungen, die ihnen die Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner anbieten. Diese Lösungen wollen sie dann gegen andere verteidigen, auch mit Hass und Gewalt. Hier fehlt vielen die Medienkompetenz um zu beurteilen: Sind das seriöse Nachrichten, die mir geschickt werden?

Was hilft gegen den Hass?

Zivilcourage im Netz zeigen und die Menschen unterstützen, die angegriffen werden. Das ist auch für die Betroffenen total wichtig, damit sie wissen: Ich werde nicht allein gelassen. Und es braucht konsequente Strafverfolgung. Die Bundesländer könnten Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichten, die Polizei dafür sensibilisieren und einfache Meldewege für die Betroffenen schaffen. Außerdem müssen die Plattformen in die Pflicht genommen werden. Sie müssen Daten herausgeben, sobald eine Straftat vorliegt.