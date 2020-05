Politiker auf KN-Seite diffamiert: Andy G. zu Gefängnishaft verurteilt

Aachen/Kiel

Die üblen, unflätigen und zum Teil justiziablen Beschimpfungen des 42-jährigen Aacheners waren in dem Prozess wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Nötigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte allgegenwärtig. Richter Marcel Menn, Anwälte und die Vertreterin der Staatsanwaltschaft mussten stundenlang selber „leiden“ und mehrere Verhandlungstage die verbalen Ausfälle des selbsternannten „Aufklärers“ über sich ergehen lassen.

Zu den beschriebenen Tatvorwürfen kamen in der Anklage und im Urteil weitere politische Delikte wie Volksverhetzung, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigungen von Politikern im Internet hinzu.

Anzeige

In der vergangenen Woche wurde Andreas „ Andy“ G. wegen all dieser Delikte zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. "Der Angeklagte gehört von der Straße“, hatte der Richter befunden und machte den Sack zu. Andy G. hatte immer wieder von der Polizei zu den einzelnen Verhandlungstagen vorgeführt werden müssen.

Weitere KN+ Artikel

Politiker auf KN-Facebookseite diffamiert

In Kiel war der Aachener Politaktivist unter anderem bekannt geworden, weil er unter einem Facebookpost der Kieler Nachrichten Politiker im Zuge des Wahlkampfes 2017 in Niedersachsen als "Pädos" diffamiert und sogar zum Töten dieser Personen aufgerufen hatte, die zuständige Redakteurin erstattete umgehend Strafanzeige.

Die Verurteilung des seit Jahren immer wieder auffälligen und an Größenwahn kaum zu übertreffenden Politclowns aus dem Rheinland zu zwei Jahren und drei Monaten beinhaltet, dass die Strafe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann, die Grenze einer bewährungsfähigen Strafe liegt in der Bundesrepublik bei einem Schuldspruch von zwei Jahren.

Lesen Sie auch: Maurer aus Kiel wegen Volksverhetzung auf KN-Facebookseite verurteilt

Ob Andy G. jedoch wirklich ins Gefängnis muss ist noch nicht klar, da er Rechtsmittel einlegen kann und eine weitere Instanz sich sodann mit dem Fall des schimpfenden und sich gerade in Wahlkämpfen mit deftigen Plakataktionen hervortuenden Wut-Aktivisten befassen müsste. Wer ihn dann anwaltlich vertritt, ist fraglich. Denn seinen letzten Anwalt hatte er wie alle andere übel beschimpft und ihm mehrere Male sein Misstrauen ausgesprochen.

Amtsrichter belehrte Andy G. : Aufruf zur Gewalt sei angeklagt

In Bezug auf dem Kieler Fall hatte G. unter einem Facebook-Post die damals aktuellen Ergebnisse der Landtagswahl kommentiert. Er postete dort Sätze wie „Wer heute noch SPD wählt, kann genauso gut seine Kinder ins KZ bringen“, oder es folgte direkt dahinter in dem Chat „tötet Pädos“, also ein digitaler Aufruf zur Selbstjustiz an Pädophilen.

Und genau jener öffentliche Aufruf zur Gewalt sei auch angeklagt, belehrte Amtsrichter Menn damals an einem der ersten Prozesstage den Angeklagten, er habe zudem aktuell noch öffentlich Politiker der Pädophilie bezichtigt, dies bezog sich auf einen aus der Aachener Region stammenden Bundespolitiker.

Als Zeugin für den untragbaren Chat sagte Tanja Köhler, Mitglied der KN-Chefredaktion, im Februar in Aachen aus. Sie hatte berichtet, wie sie im Spätdienst gegen 23 Uhr den Chat sah, umgehend löschte und später Anzeige bei der Kieler Staatsanwaltschaft gegen Andy G. erstattete. Sie fügte sich in eine lange Reihe von Geschädigten ein, die dem politischen Wutbürger Andy G. in die Quere kamen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Von Schumacher, Wolfgang