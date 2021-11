Kiel

Schleswig-Holsteins Hausärzte werden in diesen Tagen mit Anfragen für eine Drittimpfung gegen Corona überrannt. Dürfen sie ihren Patienten den Booster verweigern? Prinzipiell schon, sagt Dr. Thomas Maurer, Vorsitzender des Landesärzteverbands. Er rät allerdings dringend zu einer Auffrischung des Schutzes.

Herr Dr. Maurer, bekommen Sie in diesen Tagen verstärkt Anfragen auf Booster-Impfungen?

Thomas Maurer: Wir bekommen endlos viele Anfragen. Wir haben zwar noch nicht so viele Booster-Impfungen, weil die meisten, die wir geimpft haben, Ende April ihre Erstimpfung erhalten haben und Mitte bis Ende Mai die Zweitimpfung. Deshalb stehen sie erst Mitte bis Ende November zur Drittimpfung an. Aber diejenigen, die das wissen, fragen jetzt schon nach. Unsere Terminkalender sind schon jetzt krachend voll.

Haben Sie überhaupt genügend Impfstoff?

Wir gehen davon aus, dass wir genügend Impfstoff vorrätig haben werden.

Haben Sie auch genügend Zeit?

Da wird es etwas knapper. Wir müssen tatsächlich unsere Arbeit umschichten. Routineuntersuchungen bei Patienten, die ansonsten topgesund sind, können wir im Moment nicht in kurzer Zeit erledigen. Die Wartefristen sind länger, weil wir diese Zeit für die notwendigen Impfungen brauchen. Aber wir bekommen das hin.

Können Hausärzte eine Auffrischimpfung verweigern?

Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir fühlen uns als Hausärzte ein bisschen veralbert. Auf der einen Seite sagt der Gesundheitsminister: Leute, lasst euch alle impfen. Dann kommt die Ständige Impfkommission (Stiko), die sagt: Bitte lasst euch erst ab 70 Jahren impfen.

Das sind Diskussionen, die wir in der Praxis weder brauchen noch für die wir Zeit hätten. Wir würden uns eine ganz klare Ansage wünschen. Letztlich impfen wir den, der danach fragt. Wir werden auch einem 60-Jährigen nicht sagen, wir impfen dich nicht. Aber diese Unsicherheit zwingt jeden Arzt in Eigenverantwortung. Und es wird auch Ärzte geben, die sich streng an die Stiko-Empfehlung halten.

Aus welchen Gründen könnten Ärztinnen und Ärzte die Impfung verweigern?

Die Stiko ist die wissenschaftliche Gesellschaft, die uns sagt, dass wir noch keine genügende wissenschaftliche Evidenz für eine Drittimpfung von Unter-70-Jährigen haben. Darauf kann man sich zurückziehen, steht damit aber im Widerspruch zu dem, was unser Gesundheitsminister sagt.

Der empfiehlt den Booster ab 60.

Und um den Wirrwarr komplett zu machen: Die sächsische Impfkommission sagt, impft jeden ab 18 Jahren.

Rechnen Sie damit, dass die anderen Bundesländer nachziehen?

Dass die Stiko den ganzen Winter dabei bleibt, die Auffrischung erst ab 70 Jahren zu empfehlen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn Sie meine Meinung hören wollen: Ich bin mir ganz sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sowohl alle anderen Bundesländer als auch die Stiko nachziehen.

Wäre das sinnvoll?

Meine persönliche Meinung ist: ja. Wer geimpft werden möchte, sollte geimpft werden. Umso schneller sind wir irgendwann mit der Pandemie durch.

Können sich Patienten auf die Impfverordnung berufen und auf den Booster bestehen?

Im Prinzip ja. Aber die Ärzte haben einen freien Beruf. Wenn ich der festen Überzeugung bin, dass es falsch wäre und ich mich an die Stiko-Empfehlung halten will, werde ich den Patienten nicht impfen. Diese Freiheit hat jeder Arzt. Gleichzeitig hat jeder Patient ein Anrecht auf die Impfung. Dann muss er sich einen Arzt suchen, der die Impfung macht. Ein Arzt ist nicht gezwungen, eine Impfung zu machen, hinter der er nicht steht.

Halten Sie eine Reaktivierung der Impfzentren für sinnvoll?

Es wäre nicht sinnvoll, alle Impfzentren neu zu eröffnen. Aber sich darauf vorzubereiten, strategisch günstig im Land verteilt fünf bis sechs Impfzentren wieder zu öffnen, wenn wir merken, dass wir doch an unsere Kapazitätsgrenzen kommen, halte ich für sinnvoll. Man muss sehen, wie viele Patienten es gibt, die nicht im Rahmen der Hausarztpraxen geimpft werden können. Wir wissen doch gar nicht, wie die Pandemie weiterläuft und ob die Kliniken nicht doch bald überlastet sind.

Das Gesundheitsministerium geht von einem Booster ab 60 Jahren aus und schätzt die Nachfrage entsprechend auf monatlich 90 000 bis 120 000 Impfungen.

Ich glaube, das ist nicht realistisch. Die Booster-Impfung wird innerhalb kürzester Zeit auch für andere Altersgruppen geöffnet werden müssen. Dann sind es ungleich mehr.

Was kann man tun, um den Hausärzten ihre Arbeit zu erleichtern, damit sie mehr impfen können?

Wir haben noch immer eine bürokratische Überfrachtung mit Aufklärung und Nachbeobachtungen. Nach mittlerweile über 80 Millionen Impfungen sollte man die Impfung gegen Covid genauso betrachten wie jede andere Impfung und das ganze Drumherum verschlanken.

Der eigentliche Piks geht ganz schnell. Wie viel Zeit müssen die Praxen pro Impfung einkalkulieren?

Zwischen fünf und zehn Minuten muss man rechnen, wenn ein einzelner Patient kommt, der Fragen hat und individuell betreut werden muss. Kommt eine größere Gruppe an Patienten, die schon zweimal geimpft worden ist und einfach nur ihren Piks abholen will, sind Sie in einer Minute durch.