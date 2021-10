Kiel/Rendsburg

Immer wieder tauchen in der Facebook-Gruppe „Rendsbook/Faceburg“ Hilferufe bei der Suche nach einer Hausarztpraxis auf. „Wer nimmt noch auf?“ lautet die Frage und die Antwort auf Tipps nicht selten: „Aufnahmestopp“. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) sieht keinen Engpass in Rendsburg, der Versorgungsgrad liege sogar über 100 Prozent.

Dass allerdings Realität und Berechnungen auseinandergehen, zeigt der Umstand, dass die Stadt eigens eine Studie zum Thema in Auftrag gegeben hat. Demnach spitzt sich die Lage zu, weil etwa ein Viertel der Mediziner bald in den Ruhestand gehen wollen.

„In Rendsburg gibt es 21,5 Hausarztstellen, die 28.900 Einwohner versorgen. Somit kommen auf einen Hausarzt im Durchschnitt 1344 Patienten“, berichtet KVSH-Sprecher Nikolaus Schmidt. Der Bedarf richte sich stets nach der Zahl der Einwohner in einem Planungsbereich, und die Planung sehe vor, dass in der Regel ein Mediziner 1609 Personen versorgen soll.

Wann darf ein Hausarzt Patienten ablehnen? Ärzte und Ärztinnen mit einer Kassenzulassung sind grundsätzlich dazu verpflichtet, gesetzlich Versicherte zu behandeln. Praxen dürfen aber die Neuaufnahme zur ständigen Versorgung ablehnen, wenn sie räumlich oder personell an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Einen festen Richtwert, ab welcher Patientenzahl eine Praxis als voll gilt, gibt es nicht.

„Ein Versorgungsgrad von 100 Prozent bedeutet, dass genau so viele Ärzte zugelassen sind, wie auch benötigt werden.“ Erst ab 75 Prozent gilt ein Bezirk als unterversorgt. Das ist laut Bedarfsplan der KVSH bislang nirgendwo im Land der Fall. Bereits unter der 100er-Marke lagen allerdings zum Jahresanfang die Planungsbereiche Geesthacht, Husum und Kaltenkirchen.

Fördergeld als Lockfaktor für Hausärzte

In Geesthacht sind aktuell elf Stellen unbesetzt, in Husum acht. Welche Hintergründe das habe, lasse sich nur vermuten, so Schmidt. „Regionen üben jeweils sehr unterschiedliche Anziehungskraft auf die Menschen aus. So ist Kiel begehrter als Niebüll und die Nähe zu Hamburg sicher attraktiver als die Nähe zu Flensburg.“ In welchem Stadtteil sich jeweils neue Ärzte niederlassen, beeinflusst die KVSH nicht, die Vergabe der Sitze läuft für eine ganze Stadt, ohne Betrachtung einzelner Bezirke.

Kaltenkirchen lockte dieses Jahr erfolgreich Ärzte, die sich dort neu niederlassen wollen, mit einer Förderung von 10 000 Euro an und unterstützte bei der Immobiliensuche. Laut Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, ist es grundsätzlich schwieriger, Stellen im ländlichen Raum als in der Stadt zu besetzen. „Und das Problem wird sich in den kommenden Jahren verschärfen, weil viele Kollegen in den Ruhestand gehen.“ Bundesweit ist der Anteil der Über-60-Jährigen unter Hausärzten mit 35,7 Prozent hoch. In Schleswig-Holstein sind von 2000 Hausärzten etwa 340 mindestens 65 Jahre alt.

Inzwischen werde immer stärker auf größere Praxen mit angestellten Ärzten gesetzt, die an feste Stundenzahlen gebunden sind, so Maurer. „Selbstständige waren in der eigenen Praxis immer eher dazu bereit, Überstunden zu machen. Deshalb konnten sie pro Kopf mehr Patienten betreuen, als das durch ihre angestellten Kollegen möglich ist.“ Jungmediziner achteten stärker auf die Work-Life-Balance und wünschten sich Teilzeitmodelle.

Sechs Ärzte wollen bald in Rendsburg aufhören

Die von der Stadt Rendsburg in Auftrag gegebene Studie der Ärztegenossenschaft Nord eG weist darauf hin, dass ein Arzt als „Einzelkämpfer“ in einer Praxis kein Modell mehr sei, das die nachrückende Generation will. Hier zeichne sich ein Problem bei der Nachbesetzung ab.

Eine Befragung ergab, dass in Rendsburg sechs Hausärzte bis 2027 die Aufgabe ihrer Praxis planen. Eine verbindliche Vereinbarung mit einem Nachfolger habe keiner getroffen. Die Hälfte der Befragten will ihre Fallzahl nicht steigern oder sie am liebsten senken. Der Rest sah zwar die Möglichkeit, mehr Patienten aufzunehmen. So könnten aber maximal 1,5 Sitze innerhalb der bestehenden Ärzteschaft aufgefangen werden.

Die Studienmacher empfehlen der Verwaltung, neben einer Werbekampagne einen „Kümmerer“ zu installieren, der als Ansprechpartner für Ärzte, die einen Nachfolger suchen, und für Ärzte, die sich in Rendsburg niederlassen wollen, zur Verfügung steht.

Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) hält die Umsetzung des Vorschläge für sehr wichtig. Die Studie habe gezeigt, dass die Entwicklung der hausärztlichen Versorgung keine rein städtische Angelegenheit ist, sondern auch das Umland Rendsburgs betrifft. Daher will sie das Thema auf die Agenda der Entwicklungsregion setzen.