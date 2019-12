Einbruchschutz: Förderung ist gestrichen

Kiel

Die Landespolizei warnt beständig vor der Gefahr durch Einbrecher: Gerade in der vergangenen Woche veröffentlichte das Landeskriminalamt neue Zahlen – obgleich die im November 2019 (528 gemeldete Taten) nicht so massiv ausfielen wie im vergangenen Jahr: 606 Taten.

„Zu unserem Bedauern war eine weitere Umsetzung des Einbruchschutzprogramms im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten nicht umsetzbar“, sagt der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ole-Christian Plambeck. „In den internen Haushaltsberatungen haben wir uns für die Fortführung dieses erfolgreichen Programms stark gemacht.“ Was er nicht sagt: wer dagegen war.

Einbruchschutz : Waren Mieter benachteiligt?

Die Grünen verhehlen ihren Vorzug für andere Vorhaben nicht. Die „landesweite Wasserstoffstrategie, Investitionen in das Jugendfeuerwehrzentrum und die Koordinierungsstelle für Baustellenmanagement“ hätten Vorrang, sagt der finanzpolitische Sprecher, Lasse Petersdotter. Er halte die Entscheidung gegen das Programm für richtig, da es eine Schwäche offenbart habe: Es konnten sich ausschließlich Eigentümer schützen, nicht aber Menschen, die zur Miete wohnen.

„Weiterhin glaube ich, dass bei einer hohen Mindestinvestitionsschwelle von 1000 Euro eine Förderung von 15 Prozent im Zweifel nicht ausschlaggebend ist für die Entscheidung der Betroffenen, eine Schutzmaßnahme durchzuführen.“ Sollte es ein Programm auch für Mieter geben, wolle sich Petersdotter dafür engagieren. „Das Programm war gut, aber nie auf Dauer ausgelegt“, sagt auch die finanzpolitische Sprecherin der FDP, Annabell Krämer. Die beste Einbruchprävention sei die Stärkung von Justiz und Polizei, wo 500 Stellen entstanden seien.

Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet eine Alternative

Gestartet in der rot-grün-blauen Regierungszeit, hat das Land seit 2016 laut Innenministerium insgesamt 4,5 Millionen Euro für Einbruchschutz bereitgestellt. Fast 4500 Haushalte haben demnach erfolgreich die Finanzspritze erhalten, wenn sie einbruchsichere Türen und Fenster eingebaut haben. „Ein vergleichbares Einbruchschutzprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) kann aber zurzeit weiterhin in Anspruch genommen werden“, stellt Dirk Hundertmark, Sprecher im Innenministerium, klar.

Alexander Blažek, Landesvorsitzender von Haus und Grund, stellt das keineswegs zufrieden: Denn das Landesprogramm und das KfW-Angebot seien kombinierbar gewesen. „Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen und dem nach wie vor sehr großen Problem der Einbruchskriminalität ist es vollkommen unverständlich, diese bislang sehr erfolgreiche Förderung einzustellen“, kritisiert Blažek. Er fordert Jamaika auf, das Programm fortzusetzen. Ein Beleg für den Erfolg sei es, dass die Fördermittel in Höhe von einer Million Euro im Jahr 2019 bereits im Juli verbraucht gewesen seien. Blažek zufolge stärkt das Programm auch das regionale Handwerk.

In Anspruch genommen wurden die Fördermittel massiv im Hamburger Rand, wo die Einbruchszahlen im Landesvergleich höher sind: Rund 800 000 Euro gingen dem Ministerium zufolge in den Kreis Segeberg, etwa 700 000 Euro in den Kreis Pinneberg, 526 000 Euro in den Kreis Stormarn. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde (528 000 Euro) und der Stadt Kiel (370 000 Euro) waren die Mittel gefragt, weniger hingegen in Dithmarschen und Nordfriesland.

