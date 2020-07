Wacken

"Es muss laut sein, es muss echt sein, am besten mit Rauch und Feuer", sagte Thomas Jensen zum Start des Wacken-Festivals 2020. Jensen und Holger Hübner sind die Gründer des Wacken Open Air. Im ersten Jahr nach seinem 30-jährigen Jubiläum musste das Duo das Heavy-Metal-Festival noch einmal neu erfinden. Wacken soll es trotzdem bleiben - eben laut, echt, mit Rauch und Feuer.

In dem kleinen Ort Wacken im Kreis Steinburg suhlen sich an diesem Wochenende nicht zehntausende Metal-Fans im Matsch. Stattdessen sitzen sie vor den Bildschirmen: Am Mittwochabend startete Wacken World Wide, ein Streaming-Event, das Metalheads rund um den Globus vier Tage lang mit Musik versorgen soll. Interviews, Talkrunden und Blicke hinter die Kulissen des Festivals runden das Angebot ab. Aus Chile, Neuseeland oder Sri Lanka sendeten die Metal-Fans Videogrüße.

Wacken World Wide: Erstes XR-Konzert am Donnerstag

Mit einem „Mixed-Reality-Show-Konzept“ sollen die Künstler in einem eigens aufgebauten Studio samt Lightshow, LED-Rückwand und -Boden sowie Bühneneffekten live gefilmt und in ein virtuelles Set integriert werden. "Eine absolute Weltpremiere in der Festivalbranche", nannte Jensen den Aufbau im Vorfeld. Das erste Live-Konzert wird darauf laut Zeitplan aber erst am Donnerstag die deutsche Band Heaven Shall Burn spielen. Am Mittwoch interviewte Moderator Markus Kavka die beiden Wacken-Macher bereits auf der "Extended-Reality(XR)-Bühne" - beide wirkten von den hunderten Scheinwerfern beeindruckt.

Fans sollen beim Wacken 2021 mitmachen

Am Mittwoch liefen im Livestream vor allem aufgezeichnete Konzerte. Zum Beispiel das der Band Rage: Die Gruppe aus Herne performte zwischen ausgestellten Knochen und mit viel Pyrotechnik in der Balver Höhle im Sauerland. Lieber hätte die Band um Sänger Peter „Peavy“ Wagner jedoch zum neunten Mal in Wacken vor Publikum gespielt.

Die Fans sollen durch Mitmachprogramme und Interaktionen eingebunden werden. "Die wichtigsten Menschen sind die vor der Bühne", sagte Holger Hübner. Wo das moderne Studio aufgebaut ist, verrieten die Organisatoren nicht. Die Fans mahnten die Veranstalter an, nicht das Festival-Gelände in Wacken zu besuchen. Die Sehnsucht danach scheint bei vielen aber keine Grenzen zu kennen: Am Montag meldete das Festival für 2021 ausverkauft - ohne das auch nur eine auftretende Band bekannt ist.

