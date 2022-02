Der Hebammenverband Schleswig-Holstein ist „zutiefst besorgt“ über die Lage der Geburtshilfe im Land: Auf das Aus für den Kreißsaal der Imland-Klinik in Eckernförde folgte die Schließung der Station am DRK-Krankenhaus in Ratzeburg. Die Politik steuere die Versorgung falsch, kritisiert der Verband.