Nachdem am Mittwochnachmittag je ein Corona-Verdachtsfall an der Meldorfer Gemeinschaftsschule sowie für die KiTa Dom & Meer in Meldorf bekannt geworden ist, sind nun noch zwei Verdachtsfälle unter den Schülern der Gemeinschaftsschule Heide-Ost hinzugekommen.

Ähnlich wie in Meldorf war auch in Heide zunächst ein Elternteil positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei der Kinder der Heider Familie besuchen den 5. und den 7. Jahrgang an der Gemeinschaftsschule. Sowohl für die Familie in Meldorf als auch in Heide liegen inzwischen die Testergebnisse vor: Alle Verdachtsfälle haben sich erhärtet und sind zu bestätigten Corona-Neuinfektionen geworden.

Die Kontaktpersonen wurden informiert, Coronatests angeordnet. Die KiTa bzw. die Schulen informieren die Eltern der Kinder aus der von den Positiv-Fällen betroffenen KiTa-Gruppe sowie der betroffenen Schuljahrgangsstufen, wie es am Montag weitergeht.

