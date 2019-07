Heide/Brunsbüttel

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte ein Mann in der Nacht zum Sonnabend in Brunsbüttel nicht verstehen, warum er zu einer Feier nicht eingeladen wurde - seine Freundin allerdings schon.

Gegen 2.20 Uhr suchte er dennoch die Veranstaltung auf und griff zum Messer. Dabei verletzte der 22-Jährige einen Gast leicht. Die Flucht endete in den Armen der Polizei, die nun eine Anzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung fertigt. Die Tatumstände bleiben zu klären. Die Ermittlungen führt die Kripo in Heide.

Heide: Gefährliche Körperverletzung mittels Messer

In der Nacht zum Sonntag kam es in Heide zu einer Auseinandersetzung zweier Männer, wobei einer der Beteiligten seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzte. Der 28-Jährige musste ins Krankenhaus und operiert werden.

Zum Tathergang liegen der Polizei noch keine genauen Informationen vor, auch die Identität des am Streit vor einer Kneipe beteiligten Mannes muss noch geklärt werden. Auf die Stichverletzung wurde die Polizei nur Aufmerksam, weil ein Zeuge den 28-Jährigen am frühen Morgen verletzt vor einer Bäckerei sah.

Zeugen sollten sich bei der Kripo Heide unter der Telefonnummer 0481/940 melden.