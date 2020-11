Gastronomen, Hoteliers, Messebauer – jeder weiß: Das sind Berufsgruppen, die das Virus ins Mark trifft. Doch je näher der 24. Dezember 2020 rückt, desto mehr rückt das Leiden einer anderen Profession in den Fokus. Die Pandemie bringt Hunderte von Weihnachtsmännern um ihren Job.

Von Ulrich Metschies