Plötzlich fehlte die Betreuung im Heim

Kreis Plön

Seit elf Jahren ist Berrit alleinerziehend, ihre Kinder sind 26, 22 und 16 Jahre alt. Die jüngste Tochter leidet an Autismus. Dabei handelt es sich um eine Entwicklungsstörung mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Viele Betroffene benötigen lebenslang Hilfe und Unterstützung. Offen erzählt Berrit von einer problematischen Phase, die sie mit ihrer Tochter 2019 erlebte.

„Ich war glücklich, im November eine stationäre Betreuung für sie in einer therapeutischen Einrichtung in Schleswig zu bekommen, in der sie auch beschult wurde. Am Wochenende ist sie immer nach Hause gekommen.“ Dann kam der Shutdown, auch für die Einrichtung.

Anzeige

„Von heute auf morgen war meine Tochter Mitte März wieder zu Hause. Sie im Heim zu lassen, aus dem sie dann nicht mehr herausgekonnt hätte, kam nicht in Frage“, erzählt die 44-Jährige. Von diesem Zeitpunkt an drehte sich alles um die Betreuung. „Freunde in der Region hat meine Tochter nicht. Große Probleme sind Langeweile und Konzentrationsschwächen, die bei Autisten oft sehr ausgeprägt sind. Die Betroffenen träumen in ihrer eigenen Welt.“

Weitere KN+ Artikel

Tochter fährt im Bus der Mutter mit

Seit 2015 hat Berrit eine Vollzeitstelle als Busfahrerin. „Oft bin ich zehn bis zwölf Stunden außer Haus.“ Aber die Familie regelt das Ganze in Eigenregie. „Meine Älteste, die noch zu Hause wohnt, lernt in einer Bäckerei und ist mittags wieder da.

Aber immer wieder begleitet mich meine 16-Jährige als Fahrgast auf den Touren.“ Die Hälfte der Zeit seit Ende März. Ihren Arbeitgeber hat Berrit natürlich vorher gefragt. „Der zeigt glücklicherweise Verständnis.“ Ihre Tochter darf ohnehin mit ihrem Schwerbehindertenausweis kostenlos mitfahren.

Unterrichtsmaterial nur per Post

„Und wenn sie nicht mitfährt, dann kreisen die Gedanken immer um sie“, schildert Berrit. Ein weiteres Problem ist der Fernunterricht, der von der Einrichtung seit Ende April angeboten wird. „Da wir aus finanziellen Gründen keinen Computer haben, lassen wir uns das Material per Post schicken. Über ein Handy würde das nicht gehen.“

Die ausgefüllten Aufgaben gingen auf dem selben Weg zurück – alle drei Tage geht’s zur Poststelle. Eine Nachhilfe zur Unterstützung habe man auch engagiert. „Das sind alles Dinge, die sonst in der Einrichtung gemacht werden, aber nun von uns bezahlt werden müssen“, schildert Berrit. In diesem Sommer endet die Schulpflicht für ihre Tochter – ohne Abschluss werde das auslaufen.

Nachholbedarf für den digitalen Bereich

Nach Angaben von Jonas Czok von der Diakonie Schleswig-Holstein öffnen die eigenen Einrichtungen, aber auch andere im Land, nach den Lockerungen wieder vorsichtig ihre Türen. „Schrittweise wieder ins normale Leben zurück, das wünsche ich mir“, sagt die Mutter hoffnungsvoll. Für ihre 16-Jährige, die sie liebevoll „Sorgenkind“ nennt, versucht sie derzeit einen Betreuungsplatz in einer Einrichtung in Husum zu bekommen. Der Antrag läuft.

Über die Diakonie-Spendenaktion wird die Familie in der nächsten Wochen mit einem Laptop ausgestattet. „Das hilft uns immens“, ist Berrit dankbar. Für Jonas Czok zeigt das Beispiel neben der Problematik, die durch Heimschließungen entstanden ist, wie stark Dinge im digitalen Bereich angeschoben werden müssen, damit wirklich alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

#SHbleibtstark: Spenden, helfen, Hilfe finden

Mit dem Projekt #SHbleibtstark will unsere Zeitung den Zusammenhalt in der Krise und darüber hinaus fördern. Auf KN-online bündeln wir alle Hilfs- und Unterstützungsangebote. Zudem haben wir gemeinsam mit der Diakonie Schleswig-Holstein eine Spendenaktion für bedürftige Familien mit Kindern gestartet. Oft fehlt das Geld für ein Mittagessen, oder es mangelt an Babykleidung, Hygieneartikeln oder anderem.

Wer in Not geratenen Familien helfen möchte, kann hier spenden: Diakonisches Werk Schleswig-Holstein bei der Evangelischen Bank eG unter der IBAN: DE 48 5206 0410 0406 4038 24, Stichwort: Corona-Familienhilfe. Für eine Spendenbescheinigung geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse an.

Unter der Nummer 0800-7662476 ist ein kostenfreies Service-Telefon geschaltet (Mo-Do von 9-12 Uhr und 13-16 Uhr, Fr von 9-13 Uhr).

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: