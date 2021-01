Kiel

Bisher wurde das Virus bei 2,5 Prozent der Bundesbürger nachgewiesen. In Pflegeheimen ist die Rate doppelt so hoch. Dabei wurden nur Ausbrüche gezählt, also wenn sich mehrere Bewohner infiziert haben, betont eine Sprecherin des Robert Koch Institut RKI. Seit September hätten die Ausbrüche kontinuierlich zugenommen. Fast immer seien fünf und mehr Personen betroffen.

60 Prozent der Todesfälle waren Heimbewohner

In Schleswig-Holstein war bisher der Dezember der verheerendste Monat: Von 11 000 Neuinfektionen betrafen laut Gesundheitsministerium fast zehn Prozent (1060) Heimbewohner. Dabei stellen sie nur 1,2 Prozent der Bevölkerung. Unter den Menschen, die an oder mit Corona verstarben, waren sogar 60 Prozent Heimbewohner. Und in diesem Jahr zeichnet sich keine Wende ab. Neben den Haushalten sind Heime Hauptinfektionsorte.

Dass die Bewohner ein sehr hohes Risiko für schwerste Covid-19-Verläufe haben, ist durch das Alter und Vorerkrankungen erklärbar. Doch warum gibt es so viele Infektionen, obwohl die Schutzvorgaben seit Oktober immer weiter erhöht wurden – durch Schnelltests, Maskenpflicht und strikte Besucherbegrenzung?

Separieren ist schwer, Symptome werden zu spät entdeckt

Prof. Katrin Balzer, Pflegeforscherin am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie in Lübeck, erklärt das mit der Heimsituation: „Dort leben viele vulnerable Personen auf begrenztem Raum und sind auf körperliche Hilfe angewiesen – je enger der Kontakt, desto höher das Ansteckungsrisiko. Einen absoluten Infektionsschutz bekommt man dort nicht hin – auch nicht mit Schnelltests.“ Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Kieler Uni, weist daraufhin, dass in Heimen Infizierte zum Teil nur schlecht räumlich separiert werden können. Bewohner mit Demenz seien durch ihren Bewegungsdrang kaum steuerbar und könnten die Notwendigkeit, Maske zu tragen und Abstand zu halten, nicht verstehen. „Zudem fallen Symptome häufig erst spät auf, weil der Gesundheitszustand der Bewohner ohnehin schwankt.“

Patricia Drube, Präsidentin der Pflegeberufe beklagt einen unzureichenden Schutz der Bewohner. Das liege vor allem an zu wenig Personal. Wissenschaftliche Erhebungen zeigten, dass bis zu 30 Prozent mehr Personal erforderlich war – schon vor der Pandemie.