Kiel

„In so einer Lage funktioniere ich nur noch“: Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) spricht im Interview über die Corona-Lage in Schleswig-Holstein – und wie die Pandemie ihn gefordert hat.

Herr Garg, landesweit gibt es nur noch wenige Corona-Infektionen, die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern ist niedrig – haben wir zumindest in Schleswig-Holstein die Pandemie überstanden?

Heiner Garg: Das haben wir noch nicht ganz, aber ich werbe trotzdem dafür, über den Wechsel von der pandemischen zur endemischen Einstufung nachzudenken. Wir müssen mit dem Virus leben lernen – und wenn gegen Mitte bis Ende November die Situation immer noch so ist wie jetzt, plädiere ich dafür, noch vor dem Jahreswechsel diesen Umstieg einzuleiten.

Hätten wir dann dänische Verhältnisse? Keine Masken mehr, hier und da noch ein Fläschchen Desinfektionsmittel, aber ansonsten ein Leben wie vor Corona?

Ganz so wird es nicht sein. Gewisse Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand oder Maske werden im Winter, wenn viel wieder in Innenräumen stattfindet, in bestimmten Bereichen wie etwa dem ÖPNV oder besonders vulnerablen Einrichtungen wie Pflegeheimen sicher weiter nötig sein. Aber ich finde es wichtig, das normale Leben allmählich wieder zu üben.

Ich kenne Menschen, die schicken mir eine fröhliche Whatsapp aus Dänemark und sagen: Super hier, können wir das bei uns nicht auch so machen? Und ich kenne andere, die zucken zurück, wenn man sie endlich mal wieder in den Arm nehmen will.

Da haben die zurückliegenden Monate etwas mit uns Menschen gemacht ... Aber diese beiden Gruppen müssen wir zusammenbringen. Die Feststellung, dass aus dem pandemischen Erreger ein endemischer geworden ist, der von jetzt an immer da sein, jedoch bei einer hohen Impfquote keinen allzu großen Schaden mehr anrichten kann, ist dafür sehr wichtig.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) informierte im Landeshaus mehrfach über neue Corona-Regeln und Corona-Impfungen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer (Archiv)

Als Sie vor gut vier Jahren das Amt des Gesundheitsministers übernommen haben, hatten Sie vermutlich ganz andere Pläne für diese Legislaturperiode …

Absolut, so hatte ich mir das natürlich überhaupt nicht vorgestellt, das hatten wir alle nicht. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag, an dem mir bewusst wurde, was da auf uns zurollt. Es war der 28. Januar, ich war in Berlin zu einem Treffen mit Experten zur Reform der Krankenhausfinanzierung, das ich einberufen hatte. An dem Nachmittag hatte ich die erste Telefonschalte, bei der es um Testkapazitäten für Schleswig-Holstein ging, bis dato waren ja sämtliche Tests ausschließlich in der Charité ausgewertet worden. Das ist in meiner Erinnerung der Moment gewesen, in dem ich wusste: Es ist ernst, sehr ernst.

Was ist in Ihnen vorgegangen, als Ihnen das klar wurde? Hatten Sie Angst?

Nein, Angst nicht. Ich kenne das an mir aus früheren Situationen: In so einer Lage werde ich innerlich gespenstisch ruhig, ich funktioniere dann nur noch. Das war, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte: Ab diesem Moment ging es nur noch darum, die Lage so zu managen, dass ich am Ende auch vor mir selbst sagen kann: Wir haben zu jeder Zeit alles Menschenmögliche getan, um den Schaden zu begrenzen.

Dieses Funktionieren dauert nun schon fast zwei Jahre, am Ende sind wir offenbar noch nicht. Wie halten Sie das durch?

Darüber habe ich ehrlicherweise gar nicht groß nachgedacht. Es gab ja auch keine Alternative. Klar, meine Familie hat schon mitbekommen, dass ich abends öfter mal schlechte Laune hatte, weil ich so beansprucht war. Von mir als Minister erwarte ich diesen Einsatz aber auch, ebenso von meinem Staatssekretär, der diese Erwartung mehr als erfüllt hat.

Nicht einfordern kann ich das allerdings von meinem gesamten Team – und es gab trotzdem niemanden, der oder die nicht auf Urlaub verzichtet, unzählige Überstunden angehäuft und wirklich alles getan hätte, um die Arbeit, die anfällt, zu erledigen.

Vor allem die enorm anstrengenden ersten Monate und der Start der Impfkampagne haben das Team extrem gefordert, aber auch zusammengeschweißt. Das klingt jetzt ziemlich pathetisch, aber der Anspruch der ganzen Mannschaft war: Wir bringen dieses Land vernünftig durch diese Pandemie.

Sie sind in dieser intensiven Zeit nicht nur mit Ihren Mitarbeitern in Kiel, sondern auch mit Ihren Amtskollegen in den anderen Bundesländern sehr eng zusammengerückt. Was ist davon geblieben?

Tatsächlich sind in dieser Zeit echte Freundschaften entstanden. Manne Lucha zum Beispiel, den Grünen-Gesundheitsminister in Baden-Württemberg, kann ich inzwischen mit Fug und Recht als Freund bezeichnen. Obwohl wir nicht in derselben Partei sind. Aber das Parteibuch hat in dieser Zeit ohnehin keine Rolle gespielt. Es ging allen Kolleginnen und Kollegen nur darum, gemeinsam die dringend nötigen Entscheidungen zu treffen, manchmal buchstäblich im Stundentakt. Es gab Videoschalten, die dauerten einen halben Tag – aber das waren dann Entscheidungen, die in normalen Zeiten gern mal einen Monat oder länger gebraucht haben.

Wie oft haben Sie unter diesem Zeitdruck falsch entschieden?

Wir haben mit Sicherheit Fehler gemacht, von einigen werden wir das erst später wissen. Aber es war nie eine Option, einfach gar nicht zu entscheiden und, so wird es Politikern ja gern mal unterstellt, stattdessen die Sache durch Aussitzen zu regeln. In einer Pandemie gibt es nichts auszusitzen, es geht ganz unmittelbar um Leben und Tod. Dass wir seit Januar 2020 jeden Tag dazugelernt haben und aus heutiger Sicht manches anders bewerten würden, versteht sich von selbst. Mir fällt gerade ein sehr intensives Gespräch mit Ralf Stegner ein, in dem es um die Anschaffung von Beatmungsgeräten ging. Er sagte, später werden sie Ihnen vorwerfen, Sie hätten unsinnigerweise zu viele bestellt – oder zu wenige, je nachdem, wie es ausgeht.

Welche Entscheidung ist Ihnen besonders schwer gefallen?

Als wir gezwungen waren, die Altenpflegeheime praktisch abzuschotten, um die Bewohnerinnen und Bewohner nicht zu gefährden, das ist mir wirklich ans Herz gegangen. Meine Mutter war Altenpflegerin, und ich selbst habe in meiner Zeit als Abgeordneter und als Gesundheitsminister viele Heime besucht und viele Gespräche mit den Menschen dort geführt – daher weiß ich, wie bedeutsam für sie der manchmal ohnehin schon spärliche Kontakt zu den Menschen draußen ist. Zugleich habe ich damals im Fernsehen die Bilder aus Spanien gesehen, wo sich Altenpflegekräfte mit ihren Schützlingen in den Heimen eingeschlossen haben, um das Virus nicht von außen hineinzutragen. Trotzdem gab es dort auch unter den Pflegekräften viele Tote. Zu sehen, dass diese Gruppe, die sich so einsetzt, in höchster Gefahr ist, hat mich sehr berührt.

Rückblick: Auftakt für das Impfen beim Hausarzt. Gesundheitsminister Heiner Garg, FDP, besuchte mit Dr. Monika Schliffke von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein die Hausärztliche Gemeinschafts-Praxis von Dennis Kramkowski und Stephan Miklik in Kiel. Quelle: Ulf Dahl

Dass die Heime inzwischen wieder fast normal Besuch einlassen können, ist nur einer der erfreulichen Effekte der Impfungen. Wäre es nicht doch an der Zeit, eine Impfpflicht auszusprechen?

In Schleswig-Holstein sollten sich noch bis zu 200 000 Menschen impfen lassen, damit wir die Zielmarke des Robert-Koch-Instituts erreichen. Derzeit haben wir über 70 Prozent der Menschen im Land durchgeimpft, es gibt leider Bundesländer, die erst bei etwas mehr als 55 Prozent angelangt sind. Eine Impfpflicht würde ich trotzdem nur als Ultima Ratio bei bestimmten Berufsgruppen sehen. Generell setze ich beim Impfen aber lieber auf Freiwilligkeit. Zumindest bei uns im Land hat das bislang auch gut geklappt.

In einem guten halben Jahr ist Landtagswahl – haben Sie Sorge, dass im bevorstehenden Wahlkampf die Allianz der Vernunft, die die Fraktionen im derzeitigen Parlament während der Pandemie geschmiedet hatten, zerbröselt?

Grundsätzlich ist es wünschenswert für eine Demokratie, wenn die zur Wahl stehenden Parteien ihre Standpunkte gegenüber den Wählerinnen und Wählern deutlich machen. Mich stört aber zunehmend, wenn Unterschiede konstruiert werden, die gar nicht da sind. Wenn alle wissen, dass eine bestimmte Lösung zwingend erforderlich ist, sollte niemand öffentlich dagegen sein, nur um sich von den anderen abzuheben – und obwohl man in der Sache eigentlich einer Meinung ist.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach all der Anstrengung durch die Pandemie: Würden Sie weitere fünf Jahre als Gesundheitsminister arbeiten wollen?

Genau dafür trete ich im Wahlkampf an. Und zwar nicht trotz, sondern wegen Corona – denn spätestens jetzt ist hoffentlich auch dem letzten sehr klar geworden, wie wichtig ein gut aufgestelltes Gesundheitssystem ist. Diesen Schwung würde ich gern nutzen, um Versorgungsstrukturen langfristig zu sichern und zukunftsfähig aufzustellen.