Kiel

Karl Lauterbachs Rolle rückwärts bei den Quarantäne-Regeln sorgt auch im Norden für Ärger: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat den Bundesgesundheitsminister von der SPD am Mittwoch scharf angegriffen. Garg sei „erstaunt und verärgert“, zudem warf er Lauterbach einen unprofessionellen Alleingang vor, den dieser schnellstmöglich korrigieren müsse.

Noch am Montag seien sich alle 16 Länderkollegen während der Gesundheitsministerkonferenz mit Lauterbach einig gewesen, die Corona-Absonderungsregeln ab 1. Mai zu ändern. Ab dem Datum sollte die Quarantänezeit auf fünf Tage verkürzt werden. Zudem sollten die Betroffenen sich ohne Anordnung eines Gesundheitsamts freiwillig zu Hause absondern können.

Garg: „Schwarzer Tag für die Pandemie-Bekämpfung“

Diesen Punkt kassierte Lauterbach jedoch in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ am Dienstagabend wieder ein und untermauerte das noch in der Nacht mit Twitter-Nachrichten. Dieses Vorgehen stieß Heiner Garg sauer auf. „Das ist ein schwarzer Tag der Pandemie-Bekämpfung in Deutschland“, sagte er.

Zwar habe auch der Bundesgesundheitsminister das Recht, seine Meinung zu ändern. Aber dessen „chaotisches wie unprofessionelles Hin und Her“ beschädige die Glaubwürdigkeit der Politik massiv. Garg stellte die Durchsetzungs- und Kommunikationsfähigkeit Lauterbachs infrage, da der den gemeinsamen Beschluss, der bereits seit Anfang des Jahres fachlich vorbereitet worden sei, innerhalb von 24 Stunden „in einem seiner zahlreichen Talkshowauftritte“ wieder aufhob.

Lesen Sie auch Kommentar: Lauterbachs Rolle rückwärts ins totale Chaos

Zumal keine fachlichen Gründe plötzlich dagegen sprächen. Tatsächlich hatte Lauterbach bei „Lanz“ von einem falschen Signal gesprochen, das von der freiwilligen Absonderung ausgehe. Das reicht Heiner Garg jedoch nicht als Begründung. „Es ist unser Job, den Übergang von der Pandemie in die Endemie zu erklären“, so der FDP-Politiker. Die Kommunikation gehöre nun einmal dazu, auch wenn sie schwierig sei – und „auch wenn Karl Lauterbach seine Fangemeinde auf Twitter verprellt hat“.

Keine Rücktrittsforderung an Lauterbach

Der Bundesgesundheitsminister könne seine Länderkollegen nicht länger via Fernsehsendungen über seine Entscheidungen informieren. Garg wies darauf hin, dass die derzeitigen Quarantäneregeln in Schleswig-Holstein bis zum 30. April weiterhin gelten. Wie es dann weitergehe, müsse bis zur nächsten Gesundheitsministerkonferenz am Montag, 11. April, geklärt werden. Bis dahin habe Lauterbach viel zu erklären.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Garg sei aber nach wie vor für die Lockerung ab Mai. „Die Absonderung ist eine der schärfsten Grundrechtseinschnitte, die fachlich so aber nicht mehr geboten ist.“ Als Rücktrittsforderung an Lauterbach sei seine Kritik jedoch nicht zu verstehen. „Wir brauchen jetzt ein funktionierendes Bundesgesundheitsministerium“, so Heiner Garg.