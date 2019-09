Nicht nur Schlösser und Kirchen sind Denkmäler, auch Justizvollzugsanstalt, Schiff oder Stadtarchiv können so geschützt sein. Wir haben zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, ein Quiz mit acht Fragen zu den Denkmälern in Schleswig-Holstein zusammengestellt. Testen Sie Ihr Wissen.