Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold dringt darauf, dass Pflegekräfte in Deutschland in der Corona-Krise für ihr Engagement einen Bonus bekommen. Sollte es in den nächsten Tagen dazu keine Entscheidung geben, will Heinold das Thema am Donnerstag in der Konferenz der Finanzminister ansprechen.