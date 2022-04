Kiel

Auch wenn die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg mit seinen weltpolitischen Konsequenzen alles schwer kalkulierbar machen, will das Land Schleswig-Holstein zwei große Ansiedlungen an der Westküste mit einer Viertelmillion Euro fördern. Die Landesregierung hat am Dienstag die Eckwerte für den Haushalt 2023 und die Finanzplanung bis 2031 verabschiedet.

194 Millionen Euro sollen für das Projekt HyScale100 in Hemmingstedt zur Verfügung stehen: Den bereits existierenden Zement-, Chemie- und Raffinerieanlagen soll eine grüne Wasserstoffproduktion vorgeschaltet werden. Für die geplante Batteriezellenfabrik des schwedischen Investors Northvolt in der Region Heide sind etwa 47 Millionen Euro vorgesehen – mit dieser Ansiedlung und möglicherweise 3000 neuen Jobs versprechen sich Landespolitiker aller Parteien einen enormen Impuls weit über Dithmarschen hinaus.

„Grüner Strom und grüner Wasserstoff sind die Technologien der Zukunft, die Arbeitsplätze in unser Land bringen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. „Die Energiewende wird zum Standortfaktor.“

Sie kündigte darüber hinaus an, dass für die energetische Sanierung von Landesliegenschaften in den kommenden Jahren zusätzliche 227 Millionen Euro eingeplant seien. „Neben dem Umstieg auf Erneuerbare in der Energieversorgung ist das Einsparen von Energie ein zentraler Faktor. Insbesondere im Bereich der Gebäudesanierung gibt es noch großes Potenzial.“ Dies werde das Land ausschöpfen.

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne): „Die Energiewende wird zum Standortfaktor.“ Quelle: Frank Peter

Der Haushalt des kommenden Jahres hat nach Einschätzung der amtierenden Ministerin voraussichtlich Einnahmen und Ausgaben von 14,5 Milliarden Euro – im Mai wird ein neuer Landtag gewählt, das Parlament hat die Hoheit über den Etat.

Heinold verwies darauf, dass 250 Millionen Euro an Einnahmen nur deshalb zustande kommen, weil das Land über einen Corona-Notkredit Rücklagen gebildet hat. Die Tilgungsverpflichtung beginnt 2024 mit zunächst 50 Millionen Euro pro Jahr. Insgesamt ist bis 2031 eine halbe Milliarde Euro zurückzuzahlen.

Weitere 34 Millionen Euro für finanzielle Transaktionen stammen aus einer Nettokreditaufnahme. Der Haushalt sei verfassungskonform, teilte das Ministerium mit. Mit rund 1,4 Millionen Euro für Investitionen soll die Investitionsquote 9,6 Prozent betragen. Für Personal sollen im nächsten Jahr 5,2 Milliarden Euro gezahlt werden – 35,6 Prozent der Gesamtausgaben. Die geplanten Zinsausgaben liegen bei etwa 416 Millionen Euro.

„Inwiefern sich die Folgekosten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auch auf den Haushalt 2023 auswirken, wissen wir noch nicht“, sagte Monika Heinold. „Klar ist aber: Schleswig-Holstein ist ein sicherer Hafen für Geflüchtete. Humanitäre Hilfe wird nicht am Geld scheitern.“